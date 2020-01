Rückblende beim Kunstkreis

Lauda.Das Jahr beim Kunstkreis Lauda-Königshofen beginnt mit einer Rückblende im Schaffen des Vorsitzenden Norbert Gleich, dessen künstlerischer Beginn bei Spachtel- und Ölarbeiten lag. Die Ausstellung widmet sich in der Hauptsache dem Holzschnitt, den Gleich seit vielen Jahren favorisiert. Zu sehen sind neben den Bildern auch diverse Druckstöcke, an denen der Künstler die Techniken des Holzschnitts erläutern wird. Die Eröffnung findet am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr statt. irg/Bild: Jung

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020