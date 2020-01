Rudi Wartha übergibt Vorsitz

Lauda-Königshofen.Der FC-Schalke-Fanclub Taubertal feierte vor wenigen Wochen seinen 25. Geburtstag, bei dem Klaus Fischer, eine der Legenden des Traditionsvereins aus dem Ruhrpott, zugegen war. In diesem Rahmen übergab der langjährige Vorsitzende Rudi Wartha (links), der zwei Jahrzehnte an vorderster Front aktiv war, den Staffelstab an seinen Nachfolger Julian Ott. Wartha signalisierte seinem Mitstreiter im Fanclub allerdings, dass er ihn tatkräftig unterstützen würde. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.01.2020