„Rootzen“-Traum vom Umzug geplatzt

So ausgelassen gefeiert wie beim Rosenmonatszug in Oberlauda 2020 hätten die Narren auch gerne beim Umzug des Narrenrings Main-Neckar. Wegen Corona wurde der frühzeitig abgesagt und für die Narren haben nun viel Zeit, um sich an das vergangenen Jahr zu erinnern und die kommende Saison in Gedanken vorzubereiten.

