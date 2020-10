Renovierung der Sitzgruppe am Kirchplatz

Sachsenflur.Sie ist ein beliebter Rastplatz für Wanderer, die auf dem Main-Donau-Weg (MD) durch Sachsenflur unterwegs sind. Ein Kastanienbaum spendet Schatten und gleich nebenan befindet sich der Dorfbrunnen. Die Heimatfreunde Sachsenflur haben sich in den vergangenen Wochen der sechseckigen Sitzgruppe am Kirchplatz in Sachsenflur angenommen. Durch Wind und Wetter gezeichnet, war eine Generalüberholung überfällig. Stark beschädigte Teile wurden ausgewechselt, der Rest optisch aufgewertet. Dank des großzügigen Entgegenkommens eines örtlichen Metallbauers ruht die Bank jetzt wetterfest auf Edelstahl Füßen. Mit einem frischen Anstrich versehen, ist das Sitzmöbel nunmehr gerüstet für die Beanspruchungen der kommenden Jahre. Die Sitzbank ist wieder am alten Platz. Unser Bild zeigt (von links): Vorsitzender Berthold Hohl, Horst Hohl und Ortsvorsteher André Zahner. Bild: Heimatfreunde

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020