Rennradfahrer bei Sturz verletzt

Unterbalbach.Weil einem 54-jährigen Rennradfahrer am Samstag das Vorderrad wegrutschte, stürzte der Mann an der Beethovenstraße in Unterbalbach. Der Sportler befand sich gegen 16 Uhr auf dem Radweg am alten Sportplatz, von wo aus er mit dem Rad nach links über die Tauberbrücke fahren wollte. Als sein Rad wegrutschte, überschlug er sich und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort. Später brachte eine Rettungswagenbesatzung ihn in ein Krankenhaus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021