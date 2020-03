Rendezvous mit der Musik Louisianas

„Zydeco Annie + Swamp Cats feat. Helt Oncale“ sind bei Jazz in der Aula am Freitag, 14. März, zu hören.

Lauda-Königshofen. Unter dem Motto „Ein unvergesslicher Konzertabend zum 15-jährigen Bestehen der ’Swamp Cats’ bieten Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen ein Rendezvous à la Lousiane. Louisiana, Teil der Südstaaten der USA, geprägt von großen Sümpfen und Bayous, bekannt durch Mississippi und natürlich New Orleans, geliebt für Küche und Musik – dorthin führen „Zydeco Annie + Swamp Cats“ die Besucher bei einem ganz besonderen Rendezvous im Rahmen der Konzertreihe Jazz in der Aula am Freitag, 14. März.

Verführt durch die reichhaltige musikalische Kultur, gepaart mit den eigenen Wurzeln und zahlreichen Erfahrungen, entfachen „Zydeco Annie + Swamp Cats“ in ihren eigens komponierten Songs ein Feuerwerk an farbenfroher Lebenslust, sehnsuchtsvoller Hingabe und pulsierender Ekstase.

Anja Baldauf alias Zydeco Annie stammt aus einer Akkordeon-Familie; seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst; in New Orleans hat sie sich verliebt in unendliche Sehnsucht und sprühende Lebensfreude. Sie verbindet dies mit ihrer Ernsthaftigkeit des Musizierens und ihrer Liebe zum Instrument zu einem grandiosen Ganzen.

Der Stargast des Abends, Helt Oncale, geboren und aufgewachsen in New Orleans, erlernte sein Handwerk in den Künstlerkneipen des „French Quarter“ und spielt mit den Besten der Besten in den Clubs der Bourbon Street.

Als meisterhafter Könner an der Fiddle, Gitarre, Mandoline, Banjo und einem unverwechselbaren Gesang bereichert Helt Oncale fröhliche Fiddle-Tunes genauso wie stampfenden Blues auf eine Weise, die den Herzschlag Lousianas spürbar macht und ein unnachahmliches Gefühl des „Big Easy“ erleben lässt.

Die Vorverkaufsstellen sind wie folgt: In Lauda in der Buchhandlung Moritz und Lux, in Tauberbischofsheimin der Buchhandlung Schwarz auf Weiß und in Bad Mergentheim im Kulturamt sowie unter der folgenden Telefonnummer 09343/3077. irg

