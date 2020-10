Reinhold Balbach mit toller Zeit

Lauda-Königshofen.Nach Corona-bedingtem Ausfall der Königshöfer Messe und damit des Messelaufs in der üblichen Form, boten die Organisatoren des ETSV Lauda in Kooperation mit dem Sportkreis und der Sportjugend Main-Tauber eine virtuelle Laufalternative, bei dem die gewohnten Distanzen 500 Meter, 2,5, 5, zehn Kilometer und Halbmarathon über 21,1 Kilometer mit zeitlichem und räumlichen Abstand unter Beachtung der aktuellen AHA-Regeln über einen Zeitraum von einem Monat zu laufen sind.

Tatsächlich nutzten über 500 Läufer allein, mit Partner oder in Kleingruppen diese Gelegenheit, sich im „Fernwettkampf“ zu messen. Verwendet wurden hierzu die Messelaufstrecke oder andere frei gewählte, selbst gemessene, Wege in der Region. Aber auch in Hamburg am Elbufer wurde „im Laufschritt“ des Messelaufs gedacht. Sehr erfreulich die hohe Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: Mehr als 300 Schüler legten die 500 Meter oder 2,5 Kilometer auf der Aschenbahn zurück. Es gab zwar keine Siegerehrung, aber es werden noch Sonderpreise vom Sportkreis und Sportjugend für die drei Vereine und die drei Schulen ausgelobt, die sich mit den meisten Kindern und Jugendlichen an diesem Sport-Event beteiligten.

Preisträger sind die Gemeinschaftsschule in Lauda mit 217 Schülern vor dem Matthias-Grünewald-Gymnasium mit 64 Teilnehmern und der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen mit 48 Schülern. Die drei teilnehmerstärksten Vereine waren der ETSV Lauda, gefolgt von der Taubertäler Hilfsgemeinschaft und der drittplatzierten Sportjugend im Main-Tauber-Kreis.

Trotz häufig fehlender direkter Konkurrenz wurden auf allen Distanzen tolle sportliche Leistungen gezeigt. Den größten Nutzen der Benefizveranstaltung hat die von der Taubertäler Hilfsgemeinschaft unterstützte Schule in Haiti: Sie kann sich über zahlreiche gespendete „Startgebühren“ freuen, die gerade jetzt dringend gebraucht werden. Bestleistungen im Überblick: 21,1 Kilometer Männer: Reinhold Balbach TV Niederstetten 1:31:09 Stunden, Markus Lange Me myself and I 1:38:38, Holger Wohlfart ETSV Lauda 1:43:20. 21,1 Kilometer Frauen: Angelika Hofmann ETSV Lauda 1:51:26, Stefanie Kölpin FC Külsheim 1:52:01, Regina Michelbach ETSV Lauda 2:08:03. Zehn Kilometer Männer: Andrea Lang ETSV Lauda 0:44:28, Thorsten Haas VGMT 0:44:35, Markus Lan Me myself and I 0:46:35. Zehn Kilometer Frauen: Maria Spinner ETSV Lauda 0:48:00, Stefanie Kölpin FC Külsheim 0:50:15, Sarah Müller MGG Tauberbischofsheim 0:55:24. Fünf Kilometer Männer: Benjamin Kost ETSV Lauda 0:17:41, Julian Göbel DLRG Königshofen 0:19:47, Lasse Patzig privat 0:21:40. Fünf Kilometer Frauen: Sophi Schneider MGG Tauberbischofsheim 0:24:27, Maria Spinner ETSV Lauda 0:24:53, Laura Hofmann GMS Lauda 0:25:30. 2,5 Kilometer Männer: Simon Schacherer ETSV Lauda 0:10:01, Vitu Dietz MGG Tauberbischofsheim 0:10:27, Daniel Winkler MGG Tauberbischofsheim 0:10:35. 2,5 Kilometer Frauen: Luna Schmidt 0:12:36, Greta Kliewer 0:12:36, Linda Weidner alle MGG Tauberbischofsheim 0:12:41. 500 Meter Männer: Tim Zimmermann 0:01:26. Urs Jahn ETSV Lauda 0:01:49, Berkay Dogan GMS Lauda 0:01:49. 500 Meter Frauen: Emma Dewor 0:01:41, Lisa Dewor 0:01:44, Marie Lehmann alle ETSV Lauda 0:01:46.

