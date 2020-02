Reifenstecher wird gesucht

Lauda.Ein Unbekannter hat einem VW-Bus in Lauda gehörig zugesetzt. Der Wagen stand zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, in der Bahnhofstraße geparkt. In diesem Zeitraum machte sich ein bislang unbekannter Täter an dem Fahrzeug zu schaffen. Der rechte vordere Reifen wurde mit einem Spitzen Gegenstand zerstochen, außerdem wurde auch der Lack an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Montag, 24.02.2020