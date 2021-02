Region Odenwald-Tauber: „Kein Empfang“ bald endlich Vergangenheit?

Nach wie vor gibt es in Deutschland unzählige Funklöcher. In einer konzertierten Aktion wollen die drei großen Mobilfunkanbieter jetzt Abhilfe schaffen – auch in der Region Odenwald-Tauber.

Gerade im ländlichen Raum gibt es deutschlandweit noch extrem viele Funklöcher. In einer Absichtserklärung haben die drei großen Mobilfunkanbieter jetzt beschlossen, gemeinsame Sache zu machen, um deren Zahl zeitnah deutlich zu minimieren. Profitieren sollen davon auch die Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald. © DPA

Odenwald-Tauber.Nach wie vor gibt es in Deutschland unzählige Funklöcher. In einer konzertierten Aktion wollen die drei großen Mobilfunkanbieter jetzt Abhilfe schaffen – auch in der Region Odenwald-Tauber. Odenwald-Tauber. Vor allen Dingen der ländliche Raum ist oftmals bundesweit Spitze, was die Nichterreichbarkeit von Handynutzern angeht. Sowohl im Main-Tauber- als auch im Neckar-Odenwald-Kreis gibt ... ...

Sie sehen 6% der insgesamt 6807 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Angemeldet bleiben Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat GRATIS lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat GRATIS lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021