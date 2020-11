Regelmäßige Tagesstruktur ist in diesen Zeiten das A und O

Main-Tauber-Kreis.Mit Besorgnis betrachten Michael Goldhammer, Leiter der AGJ-Suchtberatungsstelle des Main-Tauber-Kreises Tauberbischofsheim, und Gaby Schiller-Abendschein, Suchtberaterin des Diakonischen Werks Bad Mergentheim, die erneuten Einschränkungen im Rahmen eines zumindest teilweisen abermaligen „Lockdowns“ aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen sowie damit verbundenen Folgen für die Arbeit mit Klienten und deren Angehörige.

„Die in vielerlei Bereichen verordneten Einschränkungen sozialer Kontakte sowie Schließungen von Freizeit-, Fitness- und Sporteinrichtungen nebst Cafés, Gastronomien oder weiteren Einrichtungen stellen speziell auch für suchtgefährdete Menschen abermals eine erhöhte Herausforderung und Probe dar“, erklären Schiller-Abendschein und Goldhammer. Hinzu kommen mit der Krise verbunden Existenzängste aufgrund etwa Kurzarbeit, Rückgang oder Wegfall von Arbeit und Aufträgen sowie zunehmenden finanziellen und wirtschaftlichen Verlusten.

Einhergehend werde die Gefahr eines sozialen Rückzugs und zugleich Suchtmittelmissbrauchs erhöht. Suchtverhalten und Suchtkrankheiten gebe es nicht nur durch Alkoholmissbrauch oder Drogenkonsum, sondern gingen ebenso durch Online- und Internetabhängigkeiten sowie übermäßigen Glücksspielen aus. Etwa könne die Schließung von Spielhallen zu verstärktem bis hin zu suchtartigem Onlineglückspiel zu Hause am PC führen, geben beide zu bedenken.

„Kinder von suchtkranken Eltern erfahren einen starken Belastungs- und Leidensdruck, wenn sich ihre Eltern nicht regulieren können oder es zu Rückfällen bei Suchtmitteln kommt“, nennen Schiller-Abendschein und Goldhammer als weiteres Exempel. Für die Krisenzeiten und erneuten Einschränkungsphasen regen sie sowohl suchtgefährdete als auch alle anderen Menschen zu einer verlässlichen und regelmäßigen Tagesstruktur an. „Dazu zählen Hobbys zu Hause, Bewegung in der Natur sowie Kreativität bei der Pflege von sozialen Kontakten etwa bei Spaziergängen im erlaubten kleinen Rahmen oder am Telefon und Online“, äußern die Experten. „Auf jeden Fall möchten wir Betroffene oder Angehörige ermutigen, sich bei Problemen oder für Ratschläge und Fragen an uns zu wenden“, bekräftigen sie.

