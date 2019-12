Realisierung aller Projekte ist fraglich

Der Gemeinderat Lauda-Königshofen stellte am Montag die finanziellen Weichen für 2020 und verabschiedete den Haushalt für die Stadt einstimmig.

Lauda-Königshofen. Das war ein Novum. Erstmals in der Geschichte der Stadt Lauda-Königshofen verabschiedete der Gemeinderat am Montagabend in seiner letzten Sitzung in 2019 den ersten doppischen Jahresabschluss, die Eröffnungsbilanz sowie

...