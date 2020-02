Räte nehmen Arbeit auf

Königshofen/Grünsfeld.Anfang Dezember 2019 wurden aus der evangelischen Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld Christian Helbig (Unterbalbach), Corinna Kilb (Krensheim), Silke Prax (Unterwittighausen) und Helmut Schwarz (Königshofen, er fehlt auf dem Bild) in den Kirchengemeinderat gewählt. Vor wenigen Wochen wurden die neuen Räte in einem feierlichen Gottesdienst ins Amt eingeführt. Nun hat der Kirchengemeinderat in seiner Sitzung nach der Konstituierung seine Arbeit aufgenommen. In dieser Sitzung wurde unter anderem Christian Helbig als Vertreter der Gemeinde für die Bezirkssynode gewählt. Bild: Kirchengemeinde

