RabenschwarzerHumor und Superhelden

Das dritte und letzte Wochenende der Kabarett-Saison 2019 im Weinhof Ruthardt in Lauda steht bevor – dieses Mal mit Künstlern der besonders feinen Art.

Lauda. Uli Masuth nimmt am Freitag, 30. August, „Mein Leben als Ich“ unter die Lupe. Am Samstag, 31. August, präsentiert Carsten Höfer „Ehe-Män - Superhelden für den Hausgebrauch“ zum Ausklang der Freiluftkabarett-Saison im Weinhof Ruthardt – Die Kleinkunstbühne.

Uli Masuth ist kein Kabarettist der Hau-drauf-Sorte. Schenkelklopfer, Zoten? Fehlanzeige. Er kommt leise und feinsinnig daher, dann aber gewaltig. Masuth ist ein fantastischer Beobachter, ein bissiger Formulierer und ein Meister des rabenschwarzen Humors, der ordentlich gegen den Strich bürsten kann. Er fragt sich am Freitag, 30. August: Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen immer häufiger selbst fotografieren und die Anderen zunehmend aus den Augen verlieren – oder als Bedrohung empfinden? Einer Zeit, in der Ängste wachsen und Eigenliebe immer größer geschrieben wird?

Analog zu Donald Trumps „America first“ brüllen viele Menschen nur noch: „I first!“. Ganz viel „I“ - wie in iMac, iPhone, iPad. Aber spielt das „Ich“ wirklich noch eine Rolle im eigenen Leben und im großen Ganzen? Ein politischer Kabarett-Abend.

Carsten Höfer ist der Gentleman-Kabarettist. Er bringt am Samstag, 31. August, nicht Witze über das Aussehen von Politikern und herablassende Scherze über bestimmte Bevölkerungsgruppen nach Lauda, sondern Beziehungskabarett der feineren Sorte. In seinem aktuellen Soloprogramm schildert er das wohl größte Abenteuer des modernen Mannes: Höfer wird zum „Ehe-Män“ und damit zum Superhelden für den Hausgebrauch.

Ein echter Ehe-Män führt wie jeder Superheld ein scheinbar unscheinbares Leben. Aber er hat ein paar ganz besondere Fähigkeiten, die Frauen verzücken und Männer zum Nacheifern anspornen.

Die Veranstaltungen im Weinhof Ruthardt finden im Freien statt, Bühne und Zuschauerraum sind gegen Regen geschützt. Einlass ist an den Abenden jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Ruthardt, Josef-Schmitt-Straße 15, in Lauda, unter Telefon 09343/1401 oder per E-Mail: info@weinhaus-ruthardt.de, sowie www.klein-kunst-bühne.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019