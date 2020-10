Publikumsverkehr reduziert

Lauda-Königshofen.Zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen treten ab Montag, 2. November 2020 bundesweite Maßnahmen in Kraft. Für die Einrichtungen der Stadt Lauda-Königshofen ergeben sich folgende Änderungen vom regulären Betrieb:

Digital-Dialog abgesagt

Alle städtischen Veranstaltungen werden bis auf Weiteres abgesagt. Dazu zählt auch der für Dienstag, 10. November, in Lauda geplante Digitaldialog. Anstelle einer Präsenzveranstaltung wird der Digitaldialog nun per Videokonferenz stattfinden. Nähere Informationen werden in Kürze mitgeteilt.

Das Hallenbad mit Sauna ist ab Montag, 2. November, bis voraussichtlich Ende November geschlossen. Der Vereinsbetrieb in den städtischen Hallen und Stadtteilzentren wird eingestellt.

Um den Publikumsverkehr und damit die Anzahl der Sozialkontakte auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, sind das Rathaus in Lauda sowie die Verwaltungsstelle Königshofen ab Montag, 2. November, nicht mehr frei zugänglich. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen für die Bürger dennoch weiterhin für wichtige Angelegenheiten zu den gewohnten Sprechzeiten zur Verfügung.

Die Bevölkerung soll sich vorab telefonisch oder per E-Mail an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wenden. Die Kontaktdaten sind auf www.lauda-koenigshofen.de aufgelistet. Grundsätzlich wird empfohlen, Behördengänge auf wesentliche, nicht aufschiebbare Vorgänge zu begrenzen.

Organisierte Einkaufshilfe

Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus fungiert während der aktuellen Lage als Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Hilfe. Bürger, die z.B. zu einer Risikogruppe gehören oder unter Quarantäne stehen, können sich beim Mehrgenerationenhaus melden. Auch umgekehrt gilt: Wenn jemand seine Hilfe anbieten kann und bereit ist, Einkaufshilfen zu übernehmen oder wenn bereits Netzwerke bestehen, dürfen sich ehrenamtlich Engagierte gern melden

. Der Bürgertreff steht montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung. Kontakt für Rückfragen: Telefon 09343/5015950 und E-Mail: mgh@lauda-koenigshofen.de

Zur Beantwortung von Rückfragen hat die Stadt eine zentrale Rufnummer eingerichtet. Allgemeine Fragen zur Umsetzung der Corona-Verordnung können unter Telefon 09343/501 7777 gestellt werden. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und außerdem montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Fragen können per E-Mail an sicherheit-ordnung@lauda-koenigshofen.de gerichtet werden. Gelbe Säcke können in haushaltsüblichen Mengen im Windfang des Eingangs zum Vorraum des Großen Sitzungssaales mitgenommen werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020