Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Königshofen.Die Polizei stoppte am Dienstagnachmittag in Königshofen einen Autofahrer, der mit über 3,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Aufmerksame Zeugen hatten den 35-Jährigen in seinem roten VW Golf auf der B 290 beobachtet, als er in Schlangenlinien in Richtung Bad Mergentheim fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr zu geraten drohte.

Als die Polizei den Wagen schließlich stoppen konnte, gab der Fahrer direkt an, er habe ein kleines bisschen getrunken. Wie viel dieses „kleine bisschen“ dann tatsächlich war, zeigte ein Alkoholtest.

Der 35-Jährige musste zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die nach 15.30 Uhr auf der B 290 bei Königshofen durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Zeugen sollen sich unter Telefon 09343/62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020