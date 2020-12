Platzverweis vermeiden

Jetzt hat es die Stadt Lauda-Königshofen erneut schwarz auf weiß: So kann es bei den Ausgaben nicht weitergehen. Nach der gelben Karte durch die Rechtsaufsicht des Landratsamts im Januar zum Haushalt folgte nun der nächste Paukenschlag. Auch die Gemeindeprüfungsanstalt hebt in ihrem Bericht den mahnenden Zeigefinger mit Blick auf die geplanten Investitionen der nächsten Jahre. Man lebt über die eigenen Verhältnisse, wird hier der Stadt deutlich und ohne große Umschweife oder Schönfärberei bescheinigt. Gelb-rot.

Die ehrgeizige Wunschliste der Kommune ist lang und die Projekte teuer. Die Prioritätenlisten für die Projekte ist daher ein sinnvoller Schritt. So manches ist mehr als nur ein „nice to have“. Die Bereitstellung von Kindergartenplätzen etwa oder auch die Umbaumaßnahmen an der Realschule, die nötig sind. Für die Investitionen in die Bildung hatte sich der Gemeinderat ja schon länger ausgesprochen.

Nun tut man gut daran, den Gürtel bei den geplanten Maßnahmen enger zu schnallen. Gleichzeitig stehen die Erhöhung von Gebühren oder auch der Grundsteuer im Raum, um den sonst drohenden Platzverweis zu verhindern. Die „schmerzhaften Einschneidungen“ sind in den Augen von Bürgermeister Dr. Lukas Braun jedoch alternativlos, nachdem was Rechtsaufsicht und Prüfungsanstalt der Kommune ins Stammbuch geschrieben haben. Leicht gefallen sind die Entscheidungen nicht. Geld ausgeben und Geschenke an die Bürger zu verteilen, ist schließlich einfacher und angenehmer als zu sparen – nicht nur im Advent. Doch wer das Heft des Handelns in der Hand behalten will, muss auch unangenehme Entscheidungen fällen. Ob das reicht, muss sich zeigen – denn die Vorzeichen nach dem Corona-Jahr sind alles andere als gut.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020