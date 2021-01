Pflegekräfte halten nichts von Impfpflicht

Eine Impfpflicht gegen das Corona-Virus kommt bei den Pflegekräften in den Senioreneinrichtungen und Verantwortlichen nicht gut an. Man setzt auf Freiwilligkeit. Eine, die die Impfung bereits erhalten hat, ist Bianca Klingert, Pflegebereichsleiterin im Wohnbereich 2 im Seniorenzentrum Haus Heimberg in Tauberbischofsheim.

© Jasmin Paul