Pfarrstraße wird saniert

Lauda-Königshofen.Die Pfarrstraße in Lauda soll ab dem Silcherweg bis zum Ende der Firma Lauda umfassend saniert werden. Den Zuschlag für die Bauarbeiten erhielt die Firma Anton Bokmeier (Bad Mergentheim) für eine Angebotssumme in Höhe von 1,183 Millionen Euro. Die Rohre und Formstücke für die Wasserversorgung liefern die Firmen Tröger und Entenmann (Heidelberg), Richter und Frenzel (Würzburg) und Sanitär Edelmann (Bad Mergentheim) für 25 000 Euro. Insgesamt würden gut 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen, so Bürgermeister Thomas Maertens. Die voraussichtliche Bauzeit betrage fünf bis sechs Monate. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.10.2019