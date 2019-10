Petitionsausschuss kommt nach Lauda

Lauda-Königshofen.Die Wellen schlagen weiterhin hoch, was die geplante Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau an ihrem Standort in Gerlachsheim angeht. Die örtliche Bürgerinitiative hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Realisierung des Projektes an dieser Stelle zu verhindern. Aus diesem Grund kommt eines Kommission des Petitionsausschusses des baden-württembergischen Landtags am Donnerstag, 24. Oktober, zur Anhörung in den Main-Tauber-Kreis. Diese findet statt um 11 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Lauda, Marktplatz 1. Im Anschluss an die Erörterung ist eine Besichtigung der Gegebenheiten vor Ort, in erster Linie der Ortsdurchfahrt Gerlachsheim, vorgesehen, Treffpunkt ist das ehemalige Kloster in Gerlachsheim. ktm

