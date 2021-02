Petenten beklagen, wenig Gehör gefunden zu haben

Gerlachsheim.Nach mehr als zwei Jahren ist eine von sieben Petenten am 1. August 2018 beim Landtag eingereichte Petition zur Immissionschutzrechtlichen Genehmigung der Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim nun vom Landtag entschieden worden, heißt es in einer Stellungnahme. Der Petitionsbericht behandele und beantworte die gestellten Fragen. Vor der Erstellung des Berichts habe der Berichterstatter verschiedene Gespräche geführt, unter anderen mit beteiligten Bürgermeistern, Behörden und Ministerien. „Wir sind dem Berichterstatter dankbar dafür, dass er sich für die Bearbeitung unserer Petition so viel Zeit genommen und es ermöglicht hat, dass eine Abordnung des Petitionsausschusses sich vor Ort ein Bild machte“, ist zu erfahren.

Freude über Tempolimit

Man freue sich über die Tempo-30-Zone, die mit Unterstützung des Verkehrsministeriums und Bürgermeister Dr. Braun eingerichtet worden sei. Sie werde die Verkehrssituation an den Engstellen der Ortsdurchfahrt entlasten. Es bleibe zu hoffen, dass die Bitte des Berichterstatters an das Verkehrsministerium, die zeitlich auf ein Jahr befristete Regelung auf Dauer zu verlängern, umgesetzt werde.

Bei der Prüfung der geäußerten Frage zur Rechtmäßigkeit des städtebaulichen Einvernehmens komme der Bericht zum Ergebnis: Der Stadtbaumeister habe das Einvernehmen der Stadt zur Baugenehmigung durch das Landratsamt „nicht ordnungsgemäß erteilt“. Der Gemeinderat hätte darüber informiert werden und der Erteilung zustimmen müssen.

Nicht verweigert

Da aber innerhalb von zwei Monaten das gemeindliche Einvernehmen nicht verweigert worden sei, gelte es rechtlich als erteilt. „Das scheint uns unsinnig, denn wie sollte ein Gemeinderat das Einvernehmen verweigern können, wenn er vom ganzen Vorgang keine Kenntnis hat?“

Die letztendliche Verantwortung für die Misere liegt beim Alt-Bürgermeister, der höchstens indirekt erwähnt werde. Er hatte außerdem den einstimmig gefassten Auftrag des Gemeinderates, vom „runden Tisch“ vorgeschlagene alternative Standorte auf ihre Ermöglichung zu prüfen, was er nur unzureichend oder überhaupt nicht umgesetzt habe. Obwohl Hauptverantwortlicher an dem Problem, komme er ungeschoren davon.

„Wir als Petenten haben über die Laufzeit der Petition hinweg das Petitionsbüro über alle Vorgänge umfassend informiert.“ So sei man enttäuscht, dass im Bericht unter Punkt „Prüfung der Petition“ fast ausschließlich die Ausführungen des Rechtsanwalts der Gegenseite, die Begründungen der Gerichtsurteile und Stellungnahmen des Regierungspräsidiums den Inhalt bestimmten. Man vermisse die Argumentation des eigenen Rechtsanwalts und die Inhalte der eigenen sachlichen Beiträge (etwa über die Verkehrszahlen), die die BI auf den Bürgerversammlungen und bei der Anhörung des Petitionsausschusses vorgetragen habe.

Unter den Tisch gefallen

Das „Tasch-Gutachten“, das auf Basis der gleichen Zahlen wie das Gutachten der Gegenseite zu anderen Ergebnissen komme, falle hier im Petitionsbericht unter den Tisch. Nach diesem sei an den Engstellen der Würzburger Straße schon jetzt, ohne die zu erwartenden Schwerlast-Fahrten des Anlagen-Verkehrs, an manchen Gebäuden die zulässige Schallpegel-Grenze mit 71 dB(A) überschritten. „Wir sind außerdem nicht damit einverstanden, dass mit den Lärmpegel-Berechnungen des Regierungspräsidiums vom Juli 2020 argumentiert wird, die auf unzutreffenden Zahlen basieren.“

Das Regierungspräsidium lege mit 2220 Kfz/24 Stunden die Zahlen des Verkehrsmonitorings zugrunde, die erhoben würden an einer Messstelle an der L512 nahe Grünsfeld, so dass dabei der gesamte innerörtlich entstehende Verkehr, einschließlich des Verkehrs der Firma Konrad Bau, nicht berücksichtigt werde. Es sei nicht nachvollziehbar, mit diesen Verkehrszahlen, die Lärmpegel einzelner Häuser in Gerlachsheim bestimmen zu wollen.

Etwa doppelt so hoch

Die vom Umweltgutachten zugrundegelegten Zahlen seien mit 4828 Kfz/24 Stunden aus Sicht der Petenten etwa doppelt, der Anteil des Schwerlastverkehrs 17-mal so hoch. „Nur diese Zahlen sind realistisch, weil sie im Ortsinneren gemessen wurden. Auf Basis dieser Zahlen käme auch das RP zu ganz anderen Lärmpegelwerten. Und verkehrsberuhigende Maßnahmen würden sich als dringend notwendig erweisen“, heißt es in der Mitteilung. Der Petitionsbericht argumentiere, wie auch das RP, auf der Basis der verschiedenen mit der Sache befassten Verwaltungsgerichte. Diese aber hätten rein formalrechtlich entschieden. Der VGH Mannheim habe die Sachauseinandersetzung ausdrücklich den unteren Behörden zur Aufgabe gegeben. Doch diese beriefen sich auch wieder nur auf das Ergebnis der Gerichte, man sei nicht antragsberechtigt

Breit dargestellt

Bei der Anhörung durch eine Abordnung des Petitionsausschusses „haben wir breit dargestellt, dass und wie wir Bürger bei keiner Behörde wirklich Gehör fanden“. Das setze sich mit dem Petitionsbericht und der Entscheidung fort.

Erfreulicherweise habe der Berichterstatter dem von Bürgermeister Dr. Lukas Braun ins Gespräch gebrachten neuen Vorschlag für einen alternativen Standort Nachdruck verliehen, um mittelfristig eine Verlagerung der Abfallaufbereitungsanlage zu ermöglichen. Der Umzug der Aufbereitungsanlage an einen anderen Standort wäre nun der einzige noch mögliche Weg, den Konflikt zu beenden. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.02.2021