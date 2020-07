Pavillon am Busbahnhof Thema

Lauda-Königshofen.Die kommunalpolitische Arbeit steht nicht still. Während des Corona-Lockdowns und danach tauschten sich die CDU-Fraktionsmitglieder digital oder per Telefonkonferenzen aus. Mittlerweile tagte man wieder in Präsenz. CDU-Fraktionsvorsitzender Marco Hess freute sich darüber. „Gerade die persönlichen Begegnungen haben uns auch in der Fraktion natürlich gefehlt“, so Hess. Bei der monatlichen Fraktionssitzung in Lauda stand für die Mitglieder der Fraktion nach einer Visitation des Busbahnhofes fest, dass sie hier etwas tun muss. „Der Pavillon am Busbahnhof in Lauda, eine Unterstellmöglichkeit mit Sitzgelegenheit, ist derzeit in einem üblen Zustand“, so Hess. Dieser Pavillon sei so sicherlich kein schöner Blickfang für Einheimische sowie Touristen. Natürlich sollte ein Wind- und Wetterschutz vorgesehen sein, hier gebe es aber nach dem Dafürhalten der Fraktion auch andere Lösungsansätze. Das Thema will man weiter verfolgen. cdu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020