Paul Hofmann wird 90 Jahre

Königshofen.Der Königshöfer Unternehmer Paul Hofmann feiert an diesem Freitag seinen 90. Geburtstag. Als jüngster Königshöfer Stadtrat übernahm der ehemalige Fußballspieler 1958 mit 29 Jahren als Vorsitzender den neu gegründeten SV Königshofen. In seiner Amtszeit wurden das Hauptspielfeld mit zugehörigem Sportheim in der Grundform errichtet. Seit vielen Jahren ist Paul Hofmann Ehrenmitglied und treuer Fan des Sportvereins. SV-Vorsitzender Herbert Bieber gratulierte im Namen des Vereins. In seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister überbrachte er die Geschenke der Stadt, sowie die Urkunde des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet von Ministerpräsident Kretschmann. hebi/Bild: Bieber

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019