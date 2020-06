Parksünder werden stärker belangt

Vor wenigen Wochen ist die Reform zur Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Damit gehen für bestimmte Verstöße teils höhere Bußgelder einher – so auch in Lauda-Königshofen.

Lauda-Königshofen. Hier möchte man gezielt zu mehr Rücksicht appellieren, was das Parken betrifft. Wer heute im eingeschränkten Halteverbot parkt, riskiert eine Zahlung von 25 Euro (bisher zehn Euro). Für ein Parken gänzlich ohne Parkscheibe werden 20 Euro fällig (bisher zehn Euro).

Wer zwar eine Parkscheibe in der Windschutzscheibe angebracht, diese aber nicht korrekt eingestellt hat, den erwartet ebenfalls ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro (bisher zehn Euro).

Parken im absoluten Halteverbot wurde bisher mit 15 Euro geahndet. Nun sind es, wie schon beim Parken im eingeschränkten Halteverbot, einheitliche 25 Euro. Das Verwarnungsgeld für das Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz beläuft sich nun auf 55 Euro (bisher 35 Euro) und für das Parken auf einem Taxistand auf 25 Euro (bislang 15 Euro).

Prozentualer Aufschlag

Den größten prozentualen Aufschlag verzeichnet das Parken auf dem Gehweg. Der Verstoß wird nicht wie bislang mit 20 Euro geahndet, sondern mit 55 Euro. Das Parken außerhalb einer Parkflächenmarkierung wird weiterhin mit zehn Euro sanktioniert. Die genannten Verwarnungsgelder gehen auf eine neue bundeseinheitliche Verordnung des Bundesverkehrsministeriums zurück, die am 28. April in Kraft trat. Die Novelle führt außer der eben genannten Erhöhung der Bußgelder auch zu weiteren Neuerungen. So kostet eine Geschwindigkeitsübertretung in Höhe von 21 km/h innerorts künftig 80 Euro Bußgeld. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und die Fahrerlaubnis wird für einen Monat einkassiert.

„Das Ministerium hat hier sicherlich empfindliche Strafen eingeführt, die hoffentlich zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr führen“, so Andreas Buchmann, städtischer Fachbereichsleiter und unter anderem zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Geahndet würde das Übertreten dieser Tempolimits allerdings nicht von der Stadt, sondern von der Polizei bzw. von der Bußgeldstelle des Landes.

Mehr Verantwortung

Um die Bürger nun zu mehr Verantwortungsbewusstsein zu sensibilisieren, habe man in den letzten Wochen – gerade mit Hinblick auf die gesonderte Situation durch Corona – den Falschparkern keine Verwarnungen ausgestellt. Stattdessen seien lediglich Hinweiszettel an den entsprechenden Fahrzeugen angebracht worden, auf denen auf die Ordnungswidrigkeit hingewiesen wurde. Die Stadt erhoffe sich dadurch mehr Rücksichtnahme im täglichen Miteinander zwischen Autofahrern, Fußgängern und mobilitätseingeschränkten Mitbürgern. Vor allem das Parken auf Gehwegen stelle für viele ältere Personen, aber auch für Eltern mit Kinderwagen, ein Problem dar, so Andreas Buchmann.

In Lauda-Königshofen werden knapp 650 kostenfreie Parkplätze auf offiziell ausgewiesenen Flächen bereitgestellt. Gut die Hälfte davon steht rund um das Schul- und Sportzentrum zur Verfügung. Hinzu kommen etwa 300 Parkplätze in der Altstadt sowie weitere Parkplätze im Stadtkern, die nicht explizit als solche ausgewiesen sind.

Gesonderte Parkplätze

Gesondert gekennzeichnete Parkplätze für Schwerbehinderte ergänzen das Angebot städtischer Parkflächen. Im Zuge der Neukonzeption des Bahnareals entsteht im hinteren Bereich (Richtung Tauberstraße) ein großer Park-and-Ride-Parkplatz, der für Pendler und Bahnreisende, aber auch für andere Bürger Erleichterung bringt.

Gerne verweist die Stadt auch auf zwei weitere Besonderheiten: Am Bahnhof sowie am Parkplatz der Laudaer Stadtkirche findet man Ladestationen für E-Fahrzeuge. Die Fahrradanlage am Bahnhof bietet zudem Stellplätze für 36 Räder. Außerdem findet man dort abschließbare Boxen, die Räder und E-Bikes vor Wetter und Diebstahl schützen. Aber auch in allen anderen Stadtteilen sind zahlreiche kostenlose Parkplätze vorhanden, die eine gute Mobilität im Alltag sicherstellen. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020