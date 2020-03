Palmsträuße basteln und Freude bereiten

Lauda-Königshofen.Selbst die Kirchen spüren die durch die Corona-Krise bedingten Einschnitte äußerst gravierend. Seit gut zwei Wochen ist es Katholiken wie Protestanten untersagt, zu Messfeiern in den Gotteshäusern zusammenzukommen. Und voraussichtlich wird dieser Zustand auch noch einige Zeit so anhalten – also auch über die am Palmsonntag beginnende Osterwoche hinaus.

Keine Karfreitagsliturgie, keine feierliche Osternacht, selbst der Palmsonntag mit dazugehöriger Prozession fällt in diesem Jahr aus. Nichts ist so, wie es eigentlich sein sollte. Manch eine Kirchengemeinde macht deshalb aus der Not eine Tugend, um zumindest für ein bisschen Normalität zu sorgen – wie es etwa die Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen praktizieren möchte.

In zahlreichen Orten ist es zum Beispiel Brauch, in den Palmsonntagsgottesdiensten Palmsträußchen mitzubringen und segnen zu lassen. Diese Sträuße aus Palmkätzchen oder immergrünen Zweigen erhalten in vielen Wohnungen einen ganz besonderen Platz und begleiten die Bewohner durch die Osterzeit – manchmal sogar durch das ganze Jahr.

Da auch der Palmsonntagsgottesdienst in diesem Jahr nichtöffentlich gefeiert werden kann, möchte die Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen mit einer Aktion zum Palmsonntag die Verbundenheit der Christen miteinander in Zeiten von Kontaktsperren und Abstandsregelungen in neuer Weise sichtbar machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Aktion zu unterstützen.

Die Seelsorgeeinheit sucht ab sofort Personen, die bereit sind, zuhause Palmsträußchen zu binden und zur Verfügung zu stellen für die Verteilung an Menschen, denen solche Zeichen der Verbundenheit guttun.

Die Sträußchen können am Freitag, 3. April, oder Samstag 4. April, in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit in den bereitstehenden Korb gelegt werden. Von dort werden sie am Morgen des Palmsonntags abgeholt und im nichtöffentlichen Gottesdienst des Seelsorgeteams gesegnet. Danach werden sie an die Freiwilligen weitergegeben, die bereit sind, sie in ihren Wohnorten an die gemeldeten Adressen zu bringen und dort vor die Tür zu legen. Es werden so viele Menschen bedacht, wie die Verantwortlichen Sträußchen zusammenbekommen.

Wer Menschen kennt, denen diese Geste guttun würde, besonders Älteren und Einsamen oder Menschen, denen es aus sonst einem Grund im Moment nicht gut geht, kann diese im Pfarrbüro melden, damit sie überrascht werden. Hierfür kann man die in den Kirchen ausliegenden Listen nutzen, im Pfarrbüro anrufen oder online registrieren. Für diese Aktion brauchen die Macher möglichst viele Freiwillige, die bereit sind, in ihrem Wohnort am Montag oder Dienstag nach Palmsonntag Sträußchen zu verteilen. Alle, die die Aktion gerne unterstützen wollen, sollten sich umgehend melden: online unter www.se-lk.de, im Pfarrbüro, Telefon 09343/1204, oder durch Eintragung in die ausgelegten Listen in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Laude-Königshofen. Wie bei allen Aktionen in diesen Tagen, soll diese Aktion im Rahmen der Vorgaben stattfinden und kein Aufruf zu einer Versammlung sein. ktm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.03.2020