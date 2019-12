Otmar Hellinger seit 60 Jahren Mitglied

Zahlreiche Mitglieder wurden beim FC Heckfeld geehrt. Zwei Fußballer erhielten die Spieler-Ehrennadel.

Heckfeld. Immer dann, wenn das Sportheim Heckfeld in weihnachtlichem Glanz erstrahlt, ist es Zeit für die Jahresabschlussfeier des FC. In diesem festlichen Rahmen hieß der Vorsitzende Ralf Hemlein besonders den Ehrensportkreisvorsitzenden Heiner Zeier, den Ortsvorsteher und Stadtrat Tobias Sauer sowie einige Gründungs- und Ehrenmitglieder willkommen. Weiter begrüßte er den Vorstand des Partnervereins TSV Dittwar sowie eine große Anzahl an Spielern.

Diese vorweihnachtliche Feier, so der Vorsitzende, solle eine Anerkennung sein für alle, die durch ihren aktiven Einsatz, aber auch durch ihre individuelle Unterstützung die Arbeit im Verein und der Gemeinschaft unterstützen und fördern. So habe der Vorstand wiederum ein abendliches Programm zusammengestellt, um damit die Gemeinschaft weiterhin zu vertiefen.

In diesem Rahmen wurden auch zahlreiche Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement dem Verein gegenüber von den Vorständen Ralf und Kuno Hemlein sowie dem Schriftführer Harald Schwarz ausgezeichnet:

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Otmar Hellinger. 50 Jahre: Bruno Hellinger und für 40 Jahre Waldemar Hellinger und Herman Both.

25 Jahre: Katharina Simon, Michaela Schwarz, Diana Gerner und Evelyn Freitag.

Für eine zehnjährige Tätigkeit im Vorstand wurden geehrt: Jochen Schieser, Florian Both, Christian Simon und Heiko Hellinger.

Außerdem wurden Heidi Düll und Nadine Sauer durch die Vorstände verabschiedet, Heidi Düll war zwölf Jahre im Vorstand aktiv und Nadine Sauer acht Jahre Platzkassiererin.

Ehrensportkreisvorsitzende Heiner Zeier überreichte die Ehrungen des Badischen Sportbundes in Form einer Spieler-Ehrennadel in Bronze an Markus Gröner und einer Spieler-Ehrennadel in Silber an Florian Both für eine jeweilige zehn- bzw. 15-jährige aktive Tätigkeit im Verein.

Als absolutes Highlight erwies sich im Anschluss der Einakter der Theatergruppe Frei-Schnauze des FC. Mit dem Stück „Ich zieh dann mal aus“ brillierten die Jugendspieler Lea Hönninger, Celine Hemlein, Robin Hönninger und Luca Hönninger mit „Mama“ Michaela Schwarz. Regie führte Rainer Hammerich und als Souffleuse war Julia Schwarz tätig.

Viel Nützliches und allerlei Brauchbares konnte man im Anschluss noch bei einer Tombola gewinnen. hsch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019