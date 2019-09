Organisation in neuen Händen

Lauda-Königshofen.Anlässlich der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Chors Inselmut übergab die bisherige organisatorische Leiterin Andrea Baumann aus persönlichen Gründen wesentliche Bereiche ihrer Aufgaben an ihre Chorkollegin Sabine Walter und ein Team weiterer Mitglieder. Mit einem Präsent, einem Wunschkonzert und einem kleinen Rückblick in Form eines Bildvortrags bedankten sich die Sänger bei ihrer Chorchefin für ihr langjähriges Engagement. Den Verein Artikuss, dem Inselmut angeschlossen ist, leitet sie weiterhin. Ihrem geliebten Chor bleibt sie als Sopranistin treu.

1994 gründete Andrea Baumann gemeinsam mit einer Handvoll singbegeisterter Freunde den Chor Inselmut und gestaltete seine gesangliche Weiterentwicklung maßgeblich mit. Viele begeisternde Auftritte und gemeinsame Feste und Ausflüge galt es, seitdem zu organisieren. Letztere beinhalten vor allem die alljährlichen intensiven Chorwochenenden, meist dreitägige Workshops zum Vertiefen des Liedrepertoires.

Großen Einsatz erforderte in all den Jahren auch immer wieder die Suche nach einer neuen Chorleitung. Waren es anfangs drei Wechsel, so folgten von 2003 bis 2016 die wohl prägendsten 13 Jahre mit dem hervorragenden Thilo Winter (Kapellmeister und Dozent an der Würzburger Hochschule für Musik). Er formte den Chor nachhaltig und inspirierte ihn auf dem Weg zu neuen musikalischen Ufern.

Nach seinem Weggang gewann Andrea Baumann erneut hochqualifizierte und begeisterungsfähige Chorleiter, jeweils Absolventen bzw. Studenten der Musikhochschule Würzburg: von 2016 bis 2018 Gerhard Polifka (inzwischen Chordirektor der Oper Kaiserslautern), danach bis zum Juli 2019 übergangsweise Judith Adamczewski.

Sie leitet zur großen Freude der Inselmut-Mitglieder noch das diesjährige Chorwochenende im Oktober in Kloster Volkersberg (Rhön). Im Jubiläumsjahr wird es unter dem Motto „Verschiedene Konzepte der Gruppenimprovisation“ stattfinden. Als Chorleiterin und Projektteilnehmerin hat Judith Adamczewski damit bei Würzburger Konzerten bereits vielfältige Erfahrungen gesammelt. Nach den Sommerferien übernimmt schließlich Joschka Nehls die Chorleitung. Bereits ab der dritten Klasse besuchte er die Sängerschule des Windsbacher Knabenchores. Aktuell ist er Mitglied des Kammerchores Sonat Vox, der jüngst Sieger des deutschen Chorwettbewerbs in Freiburg wurde.

Bei Inselmut laufen zur Zeit die Vorbereitungen für das kommende Konzertjahr. Man darf neugierig sein, welche Akzente der neue Chorleiter setzen wird. Proben sind immer dienstags ab 20 Uhr im Musikraum der Turmbergschule Königshofen. Interessierte, die neugierig sind auf weltliche und sakrale Chorsätze, sowohl aus vergangenen Jahrhunderten als auch der Moderne, können einige Wochen unverbindlich an den Proben teilnehmen. ved

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019