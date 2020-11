Optimistischer Blick in die Zukunft

Main-Tauber-Kreis.Der vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ und dem Main-Tauber-Kreis erstellte Veranstaltungskalender 2021 ist da. Er bietet wiederum eine komprimierte Übersicht über die Vielfalt der Veranstaltungstermine, die im Jahr 2021 anstehen. Alle Termine stehen coronabedingt unter Vorbehalt. Allen Interessierten wird daher empfohlen, vor dem Termin beim jeweiligen Veranstalter nachzufragen.

Das Veranstaltungs-Nachschlagewerk ist gegliedert in die Rubriken „Allgemeine Termine“, „Taubertäler Kulturkalender“, „Taubertäler Theatertage“ und „Kleinkunst“, „Rad- und Wanderveranstaltungen“, „Veranstaltungskalender Kloster Bronnbach“ sowie das Thema „Weinfeste und Besenwirtschaftszeiten“. „Anhand dieses Fahrplans lassen sich wunderbare Kombinationen zum Fahrradfahren und Wandern erstellen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Außer den Musik- und Theaterveranstaltungen findet insbesondere der Besen- und Weinfestkalender großes Interesse. Für das kommende Jahr steht wieder ein Jahresüberblick dieser Termine zur Verfügung. „Beim Winzer- oder Weingärtnerbesuch lässt sich unsere tolle Weinkulturlandschaft bestens erschmecken“, sagt auch Landrat Reinhard Frank, der Vorsitzende des Tourismusverbandes.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ schaut optimistisch auf 2021 und hofft, dass die Corona-Pandemie durch den Einsatz von Impfstoffen so weit zurückgedrängt werden kann, dass die Veranstaltungen stattfinden können. Der Veranstaltungskalender ist unter www.liebliches-taubertal.de eingestellt. Er kann auch in Papierform beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de angefordert werden. tlt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020