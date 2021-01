Online-Seminar für Eltern

Main-Tauber-Kreis.Nach dem guten Start des ersten „Wohnzimmer“-Elternseminar der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis wird das Online-Elternseminar von Yvonne Kraus, Heilpädagogin und Systemische Beraterin, fortgeführt. Dieses Mal steht das Thema „Selbstwertgefühl“ im Mittelpunkt. Zum Wichtigsten, was man einem Kind mitgeben kann, gehört ein echtes, starkes Selbstwertgefühl. Es bestimmt ganz entscheidend, wie Menschen ihr Leben gestalten und Krisen überwinden. Die körperliche und seelische Gesundheit steht hiermit in unmittelbaren Zusammenhang. An diesem Elternabend erläutert Yvonne Kraus, wie das Selbstwertgefühl funktioniert, wie es aufgebaut und optimal gefördert werden kann. Eltern bekommen Anregungen, wie sie das Selbstwertgefühl ihrer Kindern so stärken können, dass sie dem Leben gewachsen sind. Die Referentin freut sich über einen regen Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern. Das Seminar findet am Dienstag, 16. Februar, von 20 bis zirka 21.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und wird über das Projekt Stärke finanziert. Man kann bequem von zuhause online teilnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021