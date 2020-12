Online-Gottesdienst zur Weihnachtszeit

Königshofen/Grünsfeld.Die Evangelische Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld will in diesen Tagen für die Menschen da sein. Am ersten Weihnachtstag ist das Nikolaus-Höniger-Haus in Königshofen von 9 bis 12 Uhr für die persönliche Andacht geöffnet, am zweiten Weihnachtstag das Gemeindehaus in Grünsfeld. Aus Infektionsschutzgründen kann jeweils gleichzeitig nur ein Haushalt in die Räume, es muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Über die Teilnehmendenerklärung müssen außerdem die Kontaktdaten angegeben werden.

An Heiligabend kann ein Gottesdienst aus der Stiftskirche mitverfolgt werden, der ab 17 Uhr online über die Homepage (www.kirchenbez-wertheim.de) oder den Youtube-Kanal des Kirchenbezirks verfügbar sein wird.

Außerdem gibt es an Heiligabend, am 31. Dezember und für die Sonntage am 3. und 10. Januar Andachten zum Anhören als Download auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.evki-koenigshofen.de). Nach den Weihnachtstagen sind alle Präsenzgottesdienste der Kirchengemeinde zunächst bis einschließlich 10. Januar ausgesetzt und stattdessen findet man durch das Online-Programm geistlichen Beistand. Näheres dazu auf oben genannten Homepages.

Für persönlichen Beistand im Gespräch oder zur Vereinbarung eines Termins für ein Hausabendmahl ist Pfarrerin Laura Breuninger unter Telefon 09343/1745 zu erreichen.

