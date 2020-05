Online-Gottesdienst beim Pfarrbüro

Lauda-Königshofen.Im Vorraum der evangelischen Friedenskirche in Lauda ist es am Montag, 27. April, zu einem Brand gekommen. Eine Kartonbox, die als Briefkasten genutzt wurde, um sich vom Pfarrbüro Online-Gottesdienste ausdrucken und zuschicken zu lassen, ist vollständig verbrannt und hat einen Brandfleck am Boden verursacht. Diejenigen, die schon Briefe eingeworfen haben und bisher noch nichts zugesendet bekommen haben, sollen sich im Pfarrbüro in Königshofen melden. Bis auf weiteres sollen alle Briefe in den regulären Briefkasten des Pfarrbüros am Pfarrhaus in Lauda eingeworfen werden.

Wer etwas beobachtet hat, soll sich im Pfarramtsbüro unter Telefon 09343/1745 melden.

