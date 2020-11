Ohne gute Finanzierung geht es nicht

An einem Aktionstag zur Suchtberatung unter dem Motto „Kommunal wertvoll!“ beteiligen sich an diesem Mittwoch speziell auch die AGJ und das Diakonische Werk im Kreis.

Main-Tauber-Kreis. Ziel des Aktionstages, den die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) mit ihren Mitgliedsverbänden plant, koordiniert und durchführt, ist es insbesondere, die Suchtberatungsstellen und Politik in den Kommunen hinsichtlich einer weiteren Finanzierung miteinander in einen Dialog zu bringen.

Bundesweit erreichen rund 1300 Suchtberatungsstellen über eine halbe Million Suchtkranke und deren Angehörige. Die kommunalen Suchtberatungsstellen bieten eine unverzichtbare Hilfe vor Ort an: Sie beraten, behandeln und begleiten sowie unterstützen und stabilisieren Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen sowohl in Krisen als auch in momentanen oder dauerhaft herausfordernden Lebenssituationen.

Im Kreis für Suchtberatung und -prävention institutionell zuständig sind vor allem die AGJ in Tauberbischofsheim und die Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks in Bad Mergentheim. Finanziell gefördert werden beide sowie deren Personal durch Zuwendungen de Kreises und des Landes. Da die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln jedoch zur Kostendeckung nicht ausreicht, muss der verbleibende Bedarf aus Eigenmitteln wie etwa Zuweisungen aus Kirchensteuermitteln, Erwirtschaftungen und Spenden generiert werden.

Aufmerksamkeit erwecken

Mit dem Aktionstag am Mittwoch will die DHS unter Schirmherrschaft von Daniela Ludwig, Abgeordnete der CSU/CDU-Bundestagsfraktion und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sowohl auf die Leistungen und Erfolge als auch auf die zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation der Suchtberatung und -prävention aufmerksam machen und hinweisen. Dieser Initiative eines Aktionstages schließen sich unter anderem ebenso die Suchtberatungsstellen der AGJ und des Diakonischen Werkes Main-Tauber-Kreis aus entsprechenden Motiven und Zielen an.

„Nicht zuletzt in der Coronakrise zeigt sich, dass Menschen Unterstützung brauchen. Dennoch ist die Suchtberatung chronisch unterfinanziert und die Lage verschärft sich absehbar weiter“, berichten Gaby Schiller-Abendschein, Suchttherapeutin der Diakonie im Main-Tauber-Kreis, und Michael Goldhammer, Leiter der AGJ. „Suchthilfe kostet einerseits und spart andererseits Geld“, unterstreichen beide unisono mit der DHS sowie Daniela Ludwig.

„Wenn die Hilfe vor Ort wegbricht, stehen Suchtkranke und ihre Familien alleine da. So schwierig die Finanzlage vieler Kommunen ist – ohne eine gut aufgestellte Suchtberatung geht es nicht. Gute Beratung vor Ort ist der erste Schritt raus aus der Sucht und rein in ein gesundes Leben“, bezieht die Bundestagsabgeordnete und Suchtbeauftragte in einer Pressemittelung der DHS mit dem Slogan „Notruf Suchtberatung“ Stellung.

„Angesichts klammer Kassen stehen viele Suchtberatungen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft – trotz der Systemrelevanz der Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe. Daher brauchen wir jetzt dringend eine stabile und verlässliche Finanzierung, um auch künftig die erforderliche Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Suchtproblemen sowie deren Angehörige wohnortnah zu sichern“, fordert ergänzend Christina Rummel, stellvertretende Geschäftsführerin der DHS. Gaby Schiller-Abendschein und Michael Goldhammer sehen die zukünftige Finanzierung einer ausreichenden Suchthilfe und Prävention der Beratungsstellen ebenfalls gefährdet.

Die Coronakrise trage dazu bei, dass die Steuereinnahmen der Kirchen und des Landkreises als Trägerschaften der Suchtberatungsstellen zurückgehen würden, befürchten sie.

Die Folge sei, dass gegebenenfalls ein vermehrter Anteil an Eigenmitteln erwirtschaftet werden müsste, was speziell für die unter kirchlicher Trägerschaft stehenden Suchtberatungsstellen nur schwer zu erreichen sein würde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020