„Offenes Ohr derzeit besonders wichtig“

Der Jugendtreff in Lauda und das Jugendhaus in Tauberbischofsheim sind gerade in Corona-Zeiten wichtige Anlaufstellen. Die Leiterinnen wollen die Öffnung auch weiterhin gewährleisten.

Lauda-Königshofen/Tauberbischofsheim. Die Runde ist klein. Nur wenige Jugendliche sitzen zusammen mit Nadja Steigerwald am Tisch und spielen Uno. Das Kartenspiel ist bei allen sehr beliebt, die den

...