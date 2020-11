Nikolausaktion für die Kinder

Königshofen.Da in diesem Jahr die Veranstaltung „Gooden im Lichterglanz“ ausfällt und somit auch die Nikolausgeschenke für die Kinder wegfallen, will die DLRG Königshofen eine kleine Ersatzaktion für Kinder durchführen. Die Kinder können am 5. Dezember einen Schuh oder Socken bis 17 Uhr vor ihre Tür stellen und der DLRG Nikolaus wird diesen abends mit Kleinigkeiten füllen. Hierzu sind Anmeldungen unter nachfolgenden Link notwendig: https://koenigshofen.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/anmeldung/der-nikolaus-fuellt-den-stiefel-in-220-s/#seminarlistanker. Hier können die Eltern Kinder für die Vorplanung anmelden.

Am Sonntag, 6. Dezember, besucht der Nikolaus auch Kinder vor der Haustür. Diese Aktion findet ab 16 bis 19 Uhr bei den angemeldeten Kindern in Königshofen statt. Andere Ortschaften können eventuell bei mehreren Kindern bedient werden, so der Vorsitzende Jürgen Englert. Hierbei wird vor dem Haus der Nikolaus den Kindern kurz etwas vortragen und auch ein kleines Geschenk mitbringen. Deshalb sind auch hier alle Kinder anzumelden. Diese Aktion wird mit genügend Abstand und nicht in Gebäuden stattfinden.

Die DLRG hofft, mit dieser Aktion den Kindern eine kleine Freude bereiten zu können. Für die Planung sind die Anmeldungen zwingend bis zum 3. Dezember online notwendig. Infos bei Jürgen Englert, Telefon 09343/580666, Mail: 1.vorsitzender@koenigshofen.dlrg.de. dlrg

