Neuen Wind im Rathaus gewürdigt

Lauda-Königshofen.Trotz Corona ist es für die Gemeinderatsfraktionen wichtig, die notwendigen Diskussionsprozesse mit der Stadtverwaltung weiterzuführen und mit Bürgermeister Dr. Braun erste Prüfaufträge abzuklären. Treffpunkt ist das Fraktionszimmer im Rathaus. Für die im Juli geplante Haushaltssitzung geht es darum, rund 150 Projekte neu zu ordnen, zu priorisieren und eventuell einige zu streichen. Dabei dürfte jedem klar sein, dass der finanzielle Spielraum der Gemeinde auch künftig begrenzt sein wird. Wie eng der Spielraum sein könnte, ist vielleicht genauer beim bevorstehenden Rechnungsabschluss 2019 zu erfahren.

Im Rahmen der letzten Fraktionssitzung haben SPD/Freie Bürger einen Antrag des Fraktionsvorsitzenden Siegfried Neumann beschlossen, in die Beratungen im Juli eine Liste mit Bewertungen von Projekten einzubringen, ob diese Maßnahmen eine hohe Priorität haben und verwirklicht werden sollten. Ganz oben stehen Kindergärten, Schulen, Digitalisierung Umweltmaßnahmen und Gewerbegebiete, während der Straßenbau in seiner Bedeutung zurückgehen wird.

Schwerpunkt der Beratungen in der Fraktionssitzung war jedoch die Nachbereitung der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs und die Entwicklung des Schulzentrums. Jochen Gross, Leiter der Josef-Schmitt-Realschule, zog eine positive Bilanz bezüglich des Niveaus des Wettbewerbs und wies daraufhin, dass die Planer auf die Forderungen der beteiligten Schulgemeinschaften, aber auch auf die Wünsche der Stadtverwaltung weitgehend eingegangen sind. Jörg Aeckerle begrüßte ebenfalls die Entwürfe, vor allem auch der Siegerteams, fügte aber hinzu, „dass sich möglicherweise erst bei den konkreten Planungen herausstellen wird, was wir uns wirklich leisten können“.

Am Beispiel des Planungswettbewerbs zum Umbau der Realschule und der Grundschule Süd in Lauda wurde schnell deutlich, welche Dimensionen von Investitionen bei solchen Projekten nötig sind. Die anwesenden Architekten gingen von einem Investitionsbedarf von rund zwölf Millionen Euro aus.

Angesichts der Tatsache, dass die Verwirklichung des Um- und Anbaus der Realschule noch fünf bis sieben Jahre dauern könnte, hätte dies zur Folge, dass sich die Verwirklichung des Umbaus der Grundschule Süd um weitere fünf bis sechs Jahre nach hinten verschieben könnte.

Eine derart lange Unterbringung von Schülern und Lehrern in Containern sei sowohl aus pädagogischen, als auch aus finanziellen Gründen fragwürdig. Über die zwölf Jahre verteilt kosten uns die Schul-Container rund 100 000 Euro.

In Gesprächen mit Verwaltungsmitarbeitern haben Fraktionsmitglieder von SPD/Freie Bürger erfahren, dass am Gemeinschaftsschulstandort Mitte noch Raumkapazitäten frei seien, was auch für andere Schulstandorte gelten sollte. Da ein Faktencheck nicht möglich war, wurde folgender Arbeitsauftrag an Dr. Braun beschlossen: „Wir bitten Sie, mit der Schulleitung der Gemeinschaftsschule zu überprüfen, ob eine Unterbringung eines Teils der Laudaer Grundschüler am Schulstandort Mitte nicht sinnvoller wäre. Wenn ja, in welchem Zeitraum? Gleichzeitig regen wir eine Gesamtaufstellung nicht genutzter Schulräume in unserer Stadt an.“

Ruth Römig lobte die neue Form der Zusammenarbeit trotz Corona, „wir freuen uns als Stadträte darüber, dass Anfragen an die Verwaltung postwendend aufgenommen werden und die Bürger Mitteilung bekommen, dass man ihre Anliegen an die entsprechenden Sachbearbeiter oder den Gemeinderat weitergibt, um das Problem zeitnah zu lösen.“ pm

