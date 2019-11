Lauda.Eine neue Kunstausstellung bietet die Freie Malschule Palette an zwei Sonntagen im Dezember dem interessierten Publikum bei freien Eintritt an. Ausgestellt sind neueste Arbeiten aus dem Jahr 2019, die bei den wöchentlichen Treffs unter Anleitung von Rune entstanden sind. Aquarelle, Acryl, Marker, Zeichnungen und Ölgemälde und auch Drucke sind in großer Auswahl in der Galerie „ Alte Spenglerei“ in der Marienstraße 3 zu sehen. Die Ausstellung ist am Sonntag, 8. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr bei freien Eintritt geöffnet. Ausstellende Künstler sind vor Ort. Bild: RUNE

