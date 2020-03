Neue Impulse für den Sportunterricht

Lauda-Königshofen.Die vom Schwäbischen Turnerbund und dem Kultusministerium ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Schule turnt“ gastiert am 27. März an der Josef-Schmitt-Realschule. Das durch die Turn-Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart inspirierte Projekt, hat das Ziel die attraktiven Bewegungsformen des Turnens in den Fokus zu stellen Schülern Lust auf ein motiviertes Trainieren ihrer körperlichen Fähigkeiten über den Unterricht hinaus zu machen.

Fünf Stationen

Das fünf Stationen umfassende Modul „Schule turnt“ wird in diesem Schuljahr zudem an weiteren neun Schulen in Baden-Württemberg im Einsatz sein.

Ein Team von Turn- und Parcours-Experten ermöglicht zusammen mit Lehrern und Schülermentoren Module von Trampolin, Parcours und „School-In-Motion“ – ein Team-Turn-Wettbewerb auf Zeit – bis hin zu Ernährungstipps.

Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds, ist begeistert von dem Schulpaket sowie der Veranstaltungsreihe: „Wir möchten das Verständnis von Gerätturnen ausweiten und für alle erlebbar und erlernbar machen, um die positiven, gesundheitlichen Wirkungen der Bewegungsformen zu erschließen. Dieser neue Ansatz, der über das bisherige Verständnis der Kernsportart hinausgeht, stellt die attraktiven Bewegungsformen des Turnens in den Mittelpunkt.“

Begeisterter Rektor

Auch Jochen Groß, Rektor der Bildungseinrichtung, äußert sich zu dieser Veranstaltung: „Ich bin begeistert von der Motivation der Schüler, sich bei den einzelnen Modulen der Veranstaltungsreihe ‚Schule turnt’ zu bewegen und auszuprobieren. Genau diese Begeisterung benötigen sie, um Lust auf Bewegung und im Speziellen für Turnen zu bekommen.“

Darüber hinaus gilt sein Dank Sarah Dittmann, die als Kollegin dieses Projekt mitinitiiert und an die Josef-Schmitt-Realschule geholt hat. Auch Jutta Ommer-Hohl, Fachbereichsleiterin Gesundheitsförderung bei der AOK Baden-Württemberg, liegt das Projekt am Herzen: „Gesundheit unser Hauptthema – wir möchten den Menschen gesund halten sowie die Gesundheit fördern. Mit der gemeinsamen Partnerschaft mit dem Schwäbischen Turnerbund und dem Projekt ‚Schule turnt’, beginnen wir damit bereits bei Kindern und Jugendlichen und möchten ihnen die Begeisterung für Bewegung und Ernährung nachhaltig vermitteln – und dies über den Schulunterricht hinaus.“

Angebot für Sportlehrer

Besonders den Sportlehrern soll das Angebot im Übrigen helfen, den Sportunterricht moderner und interessanter zu gestalten und die Schüler zu motivieren, sich mit ihrer Körperbeherrschung auseinander zu setzen. Dazu erhalten die Lehrer auf www.schuleturnt.de viele weitere unterstützende Materialien, um über den reinen Sportansatz hinaus schulartübergreifend einen mehrperspektivischen Unterricht zu ermöglichen.

