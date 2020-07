Neue Gestaltung wird vorgestellt

Lauda.Die Ende März geplante feierliche Eröffnung der neu renovierten St. Jakobus-Kirche in Lauda mit Weihbischof Dr. Dr. Christian Würtz musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auch wenn die Gottesdienste in der Stadtkirche schon seit einigen Wochen wieder stattfinden, möchte der Liturgieausschuss der Pfarrgemeinde die Möglichkeit geben, die neu gestalteten Orte in der Kirche mithilfe von Licht, Musik und Gedanken besser kennenzulernen und sie geistlich zu erschließen.

Der Abend findet im Rahmen des Patroziniums-Wochenende statt, am Samstag, 18. Juli, um 20 Uhr.

Da die Plätze in der Kirche begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist möglich ab dem 6. Juli über die Homepage www.se-lk.de oder im Pfarrbüro, Telefon 09343/1204.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020