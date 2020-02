Neubau des Feuerwehrhauses diskutiert

Marbach.Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll besuchte im Rahmen seiner Stadtteilbesuche den Stadtteil Marbach, um sich den Bürgern vorzustellen und die Anliegen Marbachs in den Fokus zu nehmen. Dazu ging uns vom Kandidaten folgender Bericht zu.

Zahlreiche Bürger schlossen sich bereits zuvor dem Ortsrundgang an. Hier wurden sowohl positive Fortschritte als auch Problemstellungen in Marbach besichtigt. Erfreulich sei die Realisierung des Baugebiets Schreier III. Hier wurden fünf neue Bauplätze geschaffen, die bereits alle veräußert seien.

„Auch in der Zukunft wünscht sich Marbach die weitere Ausweisung von Bauland“, fasste Wyrwoll das Anliegen der Bürgerschaft zusammen.

Auch in Marbach zeigte sich ein reiches Bürgerengagement: zum Beispiel im TSV mit den Sportschützen, beim Singtreff oder in der Theatergruppe. Ganz besonders freute sich Wyrwoll über die aktive Feuerwehr: „Die Feuerwehrkameraden leisten einen wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft, der unser aller Anerkennung und Unterstützung verdient. Ich stehe ganz klar zum Erhalt aller zwölf Abteilungen. Darin liegt die Stärke der Feuerwehr.“

Gerade vor Ort erbrächten die Abteilungen auch einen unschätzbaren Beitrag zur Jugendarbeit. So habe Marbach als kleinerer Stadtteil gleichwohl die zweitgrößte Jugendfeuerwehrabteilung mit 19 Jugendlichen. Daher müsse auch ein adäquater Unterstellplatz für das neue Fahrzeug und Raum für die Aktiven gefunden werden. Ein möglicher Feuerwehrhaus-Neubau könnte am Ortseingang entstehen.

In diesem Zusammenhang ließe sich auch die Problematik an der Schwalbenstraße lösen: da keine Gehwege existieren, müssen die Bürger bislang auf das Feld ausweichen, wenn zum Beispiel der Bus vorbei will. Das sei auf lange Sicht nicht hinnehmbar, bekräftigte Wyrwoll.

Weitere Themen waren unter anderem der barrierefreie Zugang zur Kirche. „Es ist wichtig, dass die Kirche einfach zu erreichen ist, damit die Gemeinschaft vor Ort lebendig bleibt“, betonte Georg Wyrwoll. Darüber hinaus ging es um Bestattungsfragen auf dem Friedhof, die Hochwasserschutzmaßnahmen am Bacheinlauf und die Starkregenereignisse.

Bei der Kandidatenvorstellung im Clubraum des TSV Marbach machte Georg Wyrwoll nochmals deutlich, dass es ihm von Anfang an wichtig gewesen sei, Stadtteilbesuche in allen zwölf Stadtteilen anzubieten und so den Dialog vor Ort zu suchen. „Ich lebe Transparenz, Kommunikation und Dialog und bin ein bürgernaher Bürgermeisterkandidat“, so Wyrwoll. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020