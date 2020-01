„Naturgemäßer Obstbau“

Oberlauda.Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda veranstaltet im Februar und März in Oberlauda einen Grund-und Aufbaukurs zu naturgemäßen Obstbaumethoden. Gärtnermeister und Gartenbaulehrer Josef Weimer aus Schaafheim im Odenwald, ein versierter Fachmann, leitet den Kurs (Weimer ist Mitglied der internationalen Arbeitsgruppe für biologisch dynamischen Obstbau). Der Grundkurs von Donnerstag, 6. bis Freitag, 7. Februar, beinhaltet folgende Themen: Geschichte des Obstbaues, Befruchtungsbiologie, Aufbau von Obst, Bäume, Baumformen, Unterlagen, Stammbildner, Veredelung, Kronenentwicklung, Kronengestaltung, Knospen und Triebe, Wachstumsregeln, Schnittwirkung, Schnittarten und Schnittmaßnahmen in Theorie und Praxis, Obstarten, Obstsorten, Baumpflanzung, Werkzeuge, Pflege im Jahreslauf. Der Aufbaukurs, Schwerpunkt Altbaumpflege, von Donnerstag, 12. bis Freitag, 13. März beinhaltet die Themen: Obstbaumschnitt: Wiederholung, Vertiefung und Erweiterung, Erziehungsschnitt, Pflegeschnitt, Erneuerungsschnitt, Vitalitätseinschätzung von alten Obstbäumen und den daraus resultierenden Maßnahmen, Sortenkunde und Sortenwahl, Einsatz spezieller Werkzeuge, der Organismus Obstwiese, fachgerechtes Anlegen einer Streuobstwiese (Standortwahl, Abstände, Bodenpflege, Düngung, und so weiter). Die Kurse richten sich an alle Obstfreunde, Selbstständige und Landwirte, sowie Beschäftigte von Forstbetrieben und Kommunen und vermitteln die theoretischen und praktischen Grundlagen für die naturnahe Pflege und den Schnitt der Obstgehölze, Gesundheit, Ertragsfähigkeit und Langlebigkeit. Eine bewährte Schnittmethode wird erlernt und deren klare Vorteile in der Praxis aufgezeigt. Der sehr praxisorientierte Lehrgang enthält in zwei aufeinander aufbauenden Kurseinheiten an jeweils zwei Tagen einem Theorie- und einem Praxistag und gibt einen umfassende Einblicke in den biologischen Obstanbau. In den Seminareinheiten bleibt genügend Zeit für Fragen rund um die Obstgehölze. Nähere Information und Anmeldung: Heimvolkshochschule-Lauda, Brunnenstraße 12, Lauda, Telefon 0176/47233196; E-Mail: info@lhvhs-lauda.de; www.lhvhs-lauda.de im Internet.

