Nächstenliebe prägte ihr gesamtes Leben

Lauda.Ganz im Zeichen der heiligen Elisabeth von Thüringen stand das Treffen von Mitgliedern und Freunden der Franziskanischen Gemeinschaft von Lauda und Umgebung. Erfreut zeigte sich die Vorsteherin Melita Stephan über den guten Besuch trotz mancher Terminschwierigkeiten.

Nach einer adventlichen Andacht und einer Kaffeepause hat Diakon Willi Schnurr Leben und Wirken der heiligen Elisabeth von Thüringen erläutert, die als Heilige der Nächstenliebe bekannt ist.

Von ihr stammen die überlieferten Aussagen: „Ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen!“ und „Wie kann ich eine goldenen Krone tragen, wenn der Herr eine Dornenkrone trägt!“ Schon in ihrer Kindheit ist die Heilige durch Frömmigkeit und Hilfsbereitschaft aufgefallen und war sich bis zu ihrem Tode als Fürstin nicht zu gut, sich für die Armen und Kranken einzusetzen, auch als sie dafür manchen Spott von Seiten ihrer Verwandten ertragen musste.

Eindrucksvolle Geschichte

Als ungarische Königstochter wurde sie 1207 geboren und kam bereits mit vier Jahren an den Hof des Landgrafen von Thüringen. 1221 heiratet sie den Landgrafen Ludwig IV., schenkte ihm drei Kinder, der aber bald auf dem Weg zu einem Kreuzzug starb.

Wegen Konflikte mit ihrem Schwager verließ sie die Wartburg und gründete nach mancherlei Entbehrungen in Marburg ein Hospital. Mit großer Hingabe pflegte sie die Armen und Kranken und starb bereits 1231 völlig erschöpft, woraufhin die Bevölkerung große Anteilnahme bekundete.

Vorher legte sie die Gelübde der Armut und Weltentsagung ab und wurde Franziskaner-Terziarin.

Schon 1235 wurde sie heiliggesprochen und danach wurden ihre sterblichen Überreste unter Anwesenheit einer gewaltigen Menschenmenge, an der Spitze der im Büßergewand gekleidete Kaiser Heinrich II., in einen prächtigen Schrein übertragen. Dieser befindet sich noch heute in der etwas später erbauten Elisabethenkirche zu Marburg. Leider wurden ihre Gebeine im Laufe der Reformation herausgenommen und sind verschollen.

Ein Film vertiefte diese Ausführungen. Nach adventlichen Betrachtungen und Gesängen beschloss die Vorsteherin Melita Stephan mit Dankesworten das Treffen mit der Ankündigung, im kommenden Jahr die Franziskanische Gemeinschaft weiter zu beleben. wis

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019