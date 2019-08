Nachwuchs simuliert vorbildlich Rettungsgasse

Eine große Besucherresonanz erfuhr die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Lauda-Königshofen, Abteilung Lauda, bei einem „Tag der offenen Tür“.

Lauda. Auf dem Programm des Aktionstages der Abteilung Lauda, der in der Regel alle zwei Jahre auf dem Areal der FFW Lauda-Königshofen veranstaltet wird, standen unter anderem beeindruckende Schauübungen der Jugendfeuerwehr und der Arbeitsgruppe „Technische Hilfe“.

Löschangriff vorgeführt

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zeigten bei einem Löschangriff ihr Können, das sie unter Leitung von Timo Hesser und Judith-Leonie Fleckenstein bereits erlangten. Aktuell gehören dieser Abteilung in Lauda 17 Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahre an.

17-Jährige können im Übrigen bereits erforderliche Ausbildungen und Lehrgänge absolvieren, um anschließend mit Volljährigkeit in die aktive Wehr übernommen zu werden.

Bei einer Schauübung der Arbeitsgruppe „Technische Hilfe“ der Erwachsenenwehr wurde mit entsprechenden Gerätschaften die Rettung einer eingeklemmten und verletzten Person nach einem Verkehrsunfall zur weiteren Versorgung und Betreuung durch den Notarzt oder durch Sanitäter nachgeahmt und vorgeführt. Die Arbeitsgruppe „Technische Hilfe“ beschäftige sich speziell auch mit den Herausforderungen an die Feuerwehr durch die fortwährenden Weiterentwicklungen im Fahrzeugbau und den Fahrgastzellen, berichtete Jürgen Schmitt, Pressesprecher der FFW Lauda-Königshofen.

Möglichst hoher Schutz

Die Verwendung von extrem stabilen und gehärteten Materialien sowie einer Vielzahl von Airbags biete einerseits zwar den Insassen eines Pkw möglichst hohen Schutz und bessere Sicherheit bei einem Unfall, erschweren andererseits jedoch den Zugang ins Fahrzeug nach Verkehrsunfällen, so dass sie neue Strategien und noch massivere Geräte zur Bergung von eingeklemmten und verletzten Personen erfordern. Ebenfalls Herausforderungen für die FFW seien im Notfall und bei Hilfeleistungen die neuen und gewandelten Techniken vieler Fahrzeugs mit Elektro-, Gas- oder Hybridantrieb.

Eine weitere Vorführung wurde von der Kinderfeuerwehr der FFW-Abteilung geboten. Die Jüngsten simulierten mit ihren Bobbycars einen Verkehrsunfall und zeigten dabei den Erwachsenen, wie wichtig und gleichzeitig ganz einfach eine vorbildliche Rettungsgasse zu bilden sei. Einhergehend setzten die Kinder mustergültig einen Notruf ab und bewiesen dabei nicht nur, dass sie die Notrufnummer auswendig kennen, sondern auch die notwendigen Informationen liefern können.

Offizielle Gründung

Vorangegangen war die offizielle Gründung und Vorstellung der Kinderwehr im Beisein unter anderem von Abteilungskommandant Klaus Jockel, Gunter Hemmrich, Vorsitzender des FFW-Fördervereins Lauda-Königshofen, dem Leiter der Kreisjugendfeuerwehr, Jochen Herrschlein, sowie Timo Hesser und Judith-Leonie Fleckenstein, Leiter der Kinder- und Jugendfeuerwehr, bevor die jüngsten Nachwuchskräfte bewiesen, was sie in den wenigen Wochen schon erlernt und geübt hatten.

Scheck überreicht

Bei der Gründungszeremonie überreichte Hemmrich einen symbolischen Spendenscheck zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit durch den FFW-Förderverein. Derzeit zählt die neu gegründete Kinderabteilung acht Jungen und Mädchen. Teilnehmen können Kinder ab Eintritt in die Grundschule bis ins Alter von etwa zehn Jahren, bevor sie anschließend in die Jugendfeuerwehr übertreten.

Für Unterhaltung der kleinen Gäste sorgten zudem besonders ein Kinderschminken und eine Hüpfburg. Begleitend zu dem Rahmenprogramm gab es den ganzen Tag über eine große Fahrzeugschau der FFW-Abteilung Lauda, Bildertafeln mit den spektakulärsten Einsätzen der vergangenen Jahre sowie ein Infostand der Jugend- und Kinderfeuerwehr.

THW mit von der Partie

Als Gasteinheiten präsentierte sich bei dem „Tag der offenen Tür“ in Lauda der THW-Ortsverband Igersheim mit acht Mitgliedern unter Führung des Ortsbeauftragten Marko Wieczorek. Der Igersheimer THW-Verband umfasst speziell zwei Bergungsgruppenfahrzeuge sowie eine Fachgruppe „Wasserschaden“ nebst entsprechenden Wasserpumpen und Materialien wie etwa Sandsäcke. Zum Beispiel kamen diese bei den Hochwasserereignissen im Juni 2018 in Unterbalbach und 2013 an der Elbe bei Magdeburg zum Einsatz.

Fahrzeuge inspiziert

Ebenfalls inspiziert werden durften ein Einsatz- und Rettungsfahrzeug des DRK-Kreisverbands Bad Mergentheim. Eine spektakuläre Attraktion stellte der „Search and Rescue (SAR)“-Hubschrauber UH-1D dar, der ab Vormittag nebst dreiköpfiger Besatzung auf dem Platz zwischen Feuerwehrhaus und Sportstadion zu Gast war. Dabei hatten die Besucher Gelegenheit, sich über Ausrüstung und Einsatzbereiche des bei der Einsatzgruppe SAR beim Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten stationierten Helikopters zu informieren. Am Nachmittag musste der Hubschrauber zu einem Not- und Einsatzfall starten, kehrte jedoch im Anschluss daran nach einiger Zeit wieder zurück.

