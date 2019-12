Nachhaltige Verwertung nach der Nutzung sicherstellen

Die „Grüne-Partei“ kann jetzt wieder stolz verkünden, wie erfolgreich sie ihre Politik fortsetzt. Vom Windpark Heckfeld werden noch in diesem Jahr 5300 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgt. Glückwunsch. Das ist die goldene Seite der Medaille. Und die andere?

„Niemand weiß, wie viele Windräder umkippen“, so Jonas Mueller-Töwe in einem t-online-Artikel: „Masten brechen, Rotoren stürzen zu Boden, brennende Trümmer fliegen teilweise Hunderte Meter weit: In Deutschland ist es allein seit 2015 nach Recherchen von t-online zu Dutzenden schwerwiegenden Vorfällen an Windrädern gekommen. „Weiter wird berichtet, „dass in dieser Republik Windrad-Unfälle nicht einmal meldepflichtig sind. Weder auf Landes- noch auf Bundesebene gibt es kein einheitliches Erfassungssystem.“

Für Hochtechnische-Anlagen sollte es doch Pflicht sein, dass regelmäßige technischen Überprüfungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel beim Auto.

Der TÜV-Geschäftsführer Joachim Bühler kritisiert die fehlende Dokumentation und fordert dazu „bundesweit einheitliche Vorgaben zu Prüfkriterien, einheitliche Prüfzyklen und einheitliche Anforderungen an die Sachverständigen“. Der Bundesverband Windenergie wiegelt diese TÜV-Forderungen nur als Versuch, für sich neue Geschäftsfelder erschließen zu wollen, ab.

Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass die nachhaltige Verwertung eines Produktes nach der Nutzung sichergestellt werden muss, hier also recycelbar.

Herr Martin Westbomke vom Institut für integrierte Produktion Hannover: „Allein in Deutschland gibt es derzeit etwa 30 000 Windkraftanlagen. Für viele dieser Anlagen aber tickt die Uhr: Sie sind vor rund 15 Jahren gebaut worden und haben ihre Zeit hinter sich. „Wohin mit alten Windrädern?“, so fragte die Stuttgarter-Zeitung am 14. März 2018.

Der Projektleiter bei der Landesagentur „Umwelttechnik BW“ klärt auf: „Die Entsorgungsfrage ist aus unserer Sicht noch nicht gelöst. Als größte Herausforderung gilt die Verwertung der Rotorblätter von neuen, großen Windkraftanlagen. Während frühere Kraftwerksgenerationen in der Regel Blätter aus glasfaserverstärkten Kunststoffen verwenden, werden heutzutage gern Verbundstoffe mit Kohlefasern (CFK) benutzt. Die Reaktion des Umweltministers: „Der Beton muss komplett raus“. Und was ist mit den sonstigen verwendeten Rohstoffen, wie Stahl, Kupfer, Elektronik, Balsaholz, Seltene Erden? Aktueller Stand: „Windräder sind nicht komplett recycelbar – Lösungen müssen noch erforscht werden, und das nach fast 20 Jahren Windenergieanlagen.

Die Windkraftenergie ist das Vorzeigeprojekt der Grünen. Für den Rückbau haben sie ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht – ein Skandal.

Die Entsorgung darf nicht zu einem Umweltrisiko werden und muss sich wirtschaftlich rechnen. Zahlt die Zeche am Ende wieder der Steuerzahler und Konsument?

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019