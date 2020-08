Nach dem Rundenabbruch war der Aufstieg sicher

Oberlauda.Beim Tischtennisverein (TTV) Oberlauda war man nach der letzten Hauptversammlung hoffnungsvoll in die neue Spielrunde gestartet: Sportlich stimmte es und auch am abwechslungsreichen Vereinsleben hatte niemand etwas auszusetzen, bis im März die Corona-Pandemie auf null zurücksetzte. Sogar die aktuelle Hauptversammlung konnte deshalb erst mit mehrmonatiger Verspätung stattfinden.

Der Vorsitzende Volker Dorstewitz hieß in der Turnhalle viele Mitglieder willkommen. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder stand die Ehrung von Annika Daub, Pascal Dorstewitz, Jasmin und Sonja Wildner für zehnjährige Mitgliedschaft an.

Kürzer als gewohnt, dafür aber nicht weniger interessant, entpuppte sich der Bericht von Schriftführer Reinhard Haas. In nahezu monatlichen Zusammenkünften hatte man die Weichen für ein funktionierendes Sport- und Vereinsgeschehen beim TTV gestellt.

Sportlich war man mit drei Mannschaften in den Spielrunden des Tischtenniskreises unterwegs, im Nachwuchsbereich funktionierte eine Spielgemeinschaft mit dem ETSV Lauda. Drei Turniere wurden erfolgreich veranstaltet. Gesellschaftlich beteiligte sich der TTV an der Einweihung des Mühlenplatzes, an der Ausrichtung des Konzertes von Rudi Wartha in der Stadthalle Lauda und an der Dorfweihnacht. Eine Weihnachtsfeier rundete das Programm ab.

Stillstand seit März

Das neue Jahr bedeutete ab März Stillstand. Termine mussten abgesagt werden, die laufende Runde wurde komplett abgebrochen. Bei einer „Krisenversammlung“ im Mai tastete man sich vorsichtig an die Themen „Mannschaftsmeldungen, Spiel- und Trainingsbetrieb“ heran und nach der Ausarbeitung eines internen Hygienekonzeptes durfte man vor wenigen Tagen die Tischtennisplatten wieder entstauben. Es wurden zwei Turniere, ein Ausflug und die Mitwirkung am Ferienprogramm der Stadt abgesagt. Man hoffe auf Besserung der Situation,was zu einem großen Teil auch abhängig vom Verständnis und dem Gesundheitsbewusstsein der Mitbürger sei, auch wenn sie nicht unbedingt auf der anderen Seite der Tischtennisplatte stünden.

Ausgefallene Veranstaltungen bedeuten auch fehlende Einnahmen, die vorzeitig beendete Spielrunde erspart zusätzliche Ausgaben. So gesehen kam der TTV nach der Rechnung seines Schatzmeisters Uwe Renk einigermaßen ungeschoren über die Runden. Der Kassenprüfer Guido Klingert bescheinigte ihm eine korrekte Kassenführung.

Spielleiter Thomas Stolze durfte den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga vermelden. Als Tabellenführer zum Zeitpunkt der Spielrundenbeendigung war man dazu berechtigt.

Obwohl die zweite und die dritte Mannschaft in ihren Staffeln eigentlich keine Probleme hatten, hat man sich beim TTV für die neue Runde dazu entschlossen, aus personellen Gründen nur noch die 2. Mannschaft für die C-Klasse zu melden. Das habe den Vorteil, dass auch eventuelle Ersatzspieler zum Einsatz und damit zur gewünschten Spielpraxis kommen, hieß es. Im Jugendbereich wird die Spielgemeinschaft mit dem ETSV Lauda fortgesetzt.

Volker Dorstewitz versicherte in seinem Rückblick, dass die Bildung einer dritten Mannschaft immer das Ziel bleibt. Für das kommende Jahr regte er einen Mehrtagesausflug an. Er bedankte sich bei allen, die den TTV in den letzten Jahren und in allen Situationen uneingeschränkt unterstützt haben.

Somit stand einer Entlastung des Vorstands durch Kurt Oehmannnichts im Weg. Keine Probleme hatte Oehmann danach als Vorsitzender des Wahlausschusses, als Beisitzer stand ihm Wolfgang Appel zur Seite, mit der notwendigen Neuwahl des Vorstands. Vorsitzender bleibt Volker Dorstewitz, Zweite Vorsitzender ist Udo Balbach, Schatzmeister Uwe Renk, Schriftführer, Presse Reinhard Haas, Spielleiter Thomas Stolze und Jugendleiter Christoph Löffler. Dem Vereinsausschuss gehören Daniela Ambach, Melanie Obrecht und Dirk Wenz an, Kassenprüfer sind Guido Klingert und Frank Ebert.

Noch einmal diktierte die Corona-Pandemie das Geschehen. Traditionell beendet der TTV seine Jahreshauptversammlungen mit einem gemeinsamen Vesper, in diesem Jahr wurden lediglich die Tischtennisplatten aufgebaut. Unter den Auflagen des Hygienekonzepts durfte wenigstens trainiert werden. erha

