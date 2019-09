Nach 25 Jahren ist Schluss

Lauda.Das 25. Multi- Kulti- Fest, das die Gruppe „Frauen bauen Brücken“ und der Verein „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda wieder am 3. Oktober in der Stadthalle veranstaltet, wird auch das letzte sein. Es wird der Schlusspunkt vieler schöner und fröhlicher Feste sein, die die multikulturelle, in dieser Region lebende Familie 25 Jahre hindurch zusammen geführt haben: Menschen aus vielen Ländern der Erde mit den unterschiedlichsten Biografien und Lebensentwürfen.

Sie folgten damals der Einladung von „Frauen bauen Brücken“ in Lauda und brachten sich mit ihren Kochkünsten und nationalen Darbietungen ihrer Heimatländer in dieses Fest, das von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch fand, ein.

Aus der Vielfalt der Kulturen dieser Erde und mit den Menschen, die sie hierher gebracht haben, wuchsen Begegnungen, Gespräche, Neugier auf das Andere, Fremde und zahlreiche Freundschaften, die das Multi-Kulti- Fest überdauern werden. Es ist der Mangel an Nachwuchs, der bereit wäre, sich mit viel Freizeit und Empathie einer Sache zu widmen, der wie bei vielen Vereinen landauf landab, auch das Ende dieses beliebten Festes besiegelt.

Das Jubiläum in diesem Jahr soll wieder zu einem interkulturellen Ereignis werden. Die Vorbereitungen sind getroffen und Frauen aus 15 Nationen stehen bereit, ihre Kochkünste zu präsentieren. Sie kommen aus Ägypten, China, Eritrea, Marokko und dem Kosovo, aus Palästina und von den Philippinen, aus Tansania, Thailand, Türkei und Tunesien, Sizilien, Somalia, Syrien und Vietnam.

Das bunte, heitere Programm am Nachmittag gestalten Solisten und Gruppen aus der Türkei, Marokko und von den Philippinen, der Tanzclub Lauda- Königshofen mit Tänzen und Kostümen aus dem Mittelalter, die Schule im Taubertal (Unterbalbach) mit einer Show, die Bauchtanzgruppe und die afrikanischen Trommeln des Vereins Artikuss, die international Krabbelgruppe, rhythmische Sport- und Tanzgruppen des ETSV Lauda und des TV Königshofen sowie der Narrengesellschaft Lauda. Im Kinderprogramm wird gemalt, gebastelt und geschminkt.

Der Erlös aus dem Verkauf der Speisen und Kuchen, von Kaffee und anderen Getränken geht wie in den vorangegangenen Jahren an den Verein „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda, der damit seine drei aktuellen Projekte in Tansania und Elfenbeinküste (beide Afrika) sowie auf den Philippinen unterstützt. Kuchenspenden werden entgegengenommen und können ab 10 Uhr an der Kuchentheke abgegeben werden.

Das Multi-Kulti- Fest in der Stadthalle in Lauda am Donnerstag, 3. Oktober, beginnt um 10 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. ky

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019