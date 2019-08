Mut zur Wahrheit haben

Herr Bürgermeister Maertens , haben Sie eigentlich schon mal etwas von Pressefreiheit gehört? So, wie Sie sich äußern , wohl eher nicht, vermute ich. Die Presse kann schreiben, was sie wolle, und das tue sie auch, haben Sie ja in der letzten Sitzung vom Montag dieser Woche von sich gegeben. Sie können froh sein, dass wir die Fränkischen Nachrichten haben, die immer ehrlich und korrekt arbeiten. Sie treten ja anscheinend von einem Fettnäpfchen ins andere, oder warum sind Sie plötzlich mit unserer hiesigen Presse so unzufrieden? Tatsächlich geht es den mündigen Bürger von Lauda-Königshofen etwas an, was Sie an Waffen und deren Herkunft präsentierten, um die hohen Kosten der Sicherheit in Unterkünften zu rechtfertigen. Diese Bürger haben das Recht zu wissen, was mit ihren Steuern passiert und wie damit umgegangen wird.

Stellen Sie sich so ein vertrauensvolles Miteinander mit der Bevölkerung vor? Das ist doch Geheimniskrämerei. Aber anscheinend haben Sie rechtzeitig erkannt, dass Ihnen die Felle davon schwimmen, anders kann man Ihr Benehmen nicht deuten. Verloren, ohne gekämpft zu haben. Es ist gar nicht so schwer die Wahrheit zu sagen. Nur Mut.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019