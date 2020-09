Lauda-Königshofen.Die Musizierinsel der Schule für Musik und Tanz im mittleren Taubertal wieder statt. Nach Wochen und Monaten stark eingeschränkter Möglichkeiten kann man die Vorstellung der meisten Instrumente (außer Blasinstrumente) sowie die Tanzabteilung für alle interessierten Kinder und Eltern wieder ermöglichen. Am Montag, 7. September, werden im Saal des Musikschulgebäudes um 10 Uhr Gitarre, um 11 Uhr E-Gitarre, E-Bass, Ukulele und Kontrabass sowie um 14 Uhr Streichinstrumente wie Geige, Bratsche, Cello und um 16 Uhr Klavier, Keyboard vorgestellt.

Am Dienstag, 8. September, stehen im Saal des Musikschulgebäudes um 10 Uhr Schlagzeug, um 14.30 Uhr Gesang, um 16 Uhr Musikalische Früherziehung an.

Am Mittwoch, 9. September, geht es im Gymnastiksaal der neuen Sporthalle Lauda um 10 Uhr über Jazzdance für Minis (Drei- bis Sechsjährige), um 11 Uhr Street-Jazzdance für Jungs im Grundschulalter und um 15 Uhr Ballett für Kinder ab fünf Jahre.

Durch die nach wie vor schwierigen Bedingungen können die einzelnen Instrumente nicht gleichzeitig ausprobiert werden. Eine Anmeldung ist zu jedem Programmpunkt einzeln erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Über die Blasinstrumente können sich Interessierte in einer Online-Vorstellung auf der Webseite informieren.

An diesen Tagen besteht die Möglichkeit unter fachlicher Anleitung der Lehrer fast alle Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, auszuprobieren sowie einen kleinen Einblick in die Gesangs- und Tanzausbildung zu bekommen. Der Tag der offenen Tür bietet jedem Musikinteressierten die Gelegenheit, Lehrer der Musikschule persönlich kennenzulernen und sich die Welt des Instrumentalunterrichts in Ruhe anzuschauen bzw. aktiv zu erfahren.

Anmeldungen für das kommende Schuljahr werden dort ebenfalls angenommen. Weitere Informationen über den Unterricht und die Musikschule sind unter www.musikschule-lauda.de zu finden.

Die Verwaltungsstelle steht für Fragen unter Telefon 09343/7097403 zur Verfügung.

