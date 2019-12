Musikalische Reise um die Welt

Das Jahresabschlusskonzert der Musik- und Feuerwehrkapelle in Oberbalbach gab einen Einblick in das breite Repertoire.

Oberbalbach. Ein sehr stimmungsvolles Jahresabschlusskonzert präsentierte die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach in der katholischen Pfarrkirche „St. Georg“. Bei der Soirée bot das rund 30-köpfige Orchester unter Leitung von Dirigent Klaus Weiland den Zuhörern einen bunten und abwechslungsreichen Strauß mit bekannten und beliebten Melodien unterschiedlicher Genres.

„Es war ein sehr aufregendes, spannendes und ereignisreiches Jahr, das mit dem heutigen Konzert seinen musikalischen Abschluss findet“, betonte eingangs in der stimmungsvoll und farbenfroh illuminierten Kirche der Vorsitzende Christian Ernst, der die musikalische Reise moderierte.

Den Auftakt des Programms bildete Michael Klostermanns Polka „Lausbubenstreiche“, gefolgt unter anderem von Georg Stichs Ouvertüre „Happy Life“ nebst deren imposante Schlussakkorde sowie fröhlichen und spätherbstlichen Jagdhornklängen mit Nikolai Roll am Jagdhorn.

Weiter führte die Musikreise nach Ungarn mit einem „Csárdás“, nach Kärnten mit der „Finkensteiner Polka“ und nach Böhmen mit einem Sonntagswalzer. Aus dem zeitgenössischen Pop war die berühmte Hit-Liebesballade „(Everything I Do) I Do It For You“ des kanadischen Sängers, Gitarristen und Komponisten Bryan Adams zu hören.

Nussknacker-Medley

Ende des offiziellen Programms, das einen Einblick in das weit gefächerte Programm der Oberbalbacher Musik- und Feuerwehrkapelle bot, war ein Medley aus „Der Nussknacker“ nach einem Arrangement von Lloyd Conley, in dem sich sämtliche Lieblingsthemen aus Peter Tschaikowskis Ballett pfiffig und leichtfüßig zusammenfügen. Als Zugabe und einem der speziellen Höhepunkte ließ das Orchester das besonders mitreißende „Prayer and Jubilation“ („Gebet und Jubelfeier“) des US-amerikanischen Blasmusik-Komponisten, Arrangeurs und Produzenten James L. Hosay erklingen.

„Ein sehr gelungener und wunderbarer Musikabend“, hob Oberbalbachs Ortsvorsteherin Monika Noorlander in einem Schlusswort hervor, in dem sie zugleich allen Akteuren und Leiter Klaus Weiland für die Konzertsoirée und für deren musikalisches Engagement vor Ort dankte. Kräftiger Schlussapplaus des Publikums war der verdiente Lohn für die Musiker.

Infos zur Nachwuchsausbildungbei Christian Ernst, Telefon 0151/26616080 oder 09343/64638, E-Mail musikoberbalbach@aol.com

