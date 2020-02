Musikalische Grüße überbracht

Die Big-Band des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda war für vier Tage auf großer Fahrt. Es ging in die französische Partnerstadt Boissy-Saint-Léger.

Lauda-Königshofen. Zu Beginn des 19. Jahres der Jumelage zwischen Lauda-Königshofen und Boissy-Saint-Léger überbrachten die Mitglieder der Big-Band des Martin-Schleyer-Gymnasiums in musikalischer Form die Neujahrsgrüße der Stadt Lauda-Königshofen.

Mit vielen guten Wünschen für das neue Jahr im Gepäck hatten sich die Musiker der Big-Band mit ihrem „Chef d’orchestre“, Bernd Ketterl, unter Leitung der „Madame la présidente“ des Partnerschaftskomitees, Claudia Heidrich, Musik- und Französischlehrerin am MSG, auf den langen Weg nach Boissy gemacht.

Zeichen der Wertschätzung

Als Zeichen der Wertschätzung wurden sie im Rathaus von Bürgermeister Régis Charbonnier, der stellvertretenden Bürgermeisterin Claire Gassmann, mehreren Gemeinderäten und Mitgliedern des l’ABJ (Association Boissy Jumelage) begrüßt und mit deliziösen „petits fours“, dem typischen französischen Finger-Food, verwöhnt.

Am folgenden Vormittag galt es, das Konzert der Big-Band am Abend in der „Ferme“ zusammen mit dem BSL-Orchester vorzubereiten, bevor es am Nachmittag zu einem kurzen Ausflug zur mittelalterlichen Burg Blandy-les-Tours ging. Für den Abend angekündigt war eine „Soirée dansante jazzy animée par un orchestre franco-allemand“ mit dem Motto „Noir et Blanc/Schwarz und Weiß“.

Michèle Bésigot (ABJ), Claire Gassmann und Claudia Heidrich betonten in ihren Grußworten die große Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für Gegenwart und Zukunft Europas. Sie könne nicht nur eine Sache der Politiker sein. Der gemeinsame musikalische Abend in Boissy wie auch die französischen „Kulturtage“ im Sommer in Lauda seien eine gute Gelegenheit, die Kultur des Partners besser kennen und verstehen zu lernen.

Begonnen hatte der Abend augenzwinkernd mit einem musikalischen Gruß aus der Heimat, dem Vortrag des „Badnerliedes“ durch die Big-Band, mitgesungen von allen im Saal anwesenden Deutschen. Das Boissy-Saint-Léger-Orchester (Judith Chiapparin) revanchierte sich mit dem wunderbaren, sehr bekannten Chanson „Il est cinq heures, Paris s’éveille“ (J. Dutronc), einem Spaziergang durch die Stadt Paris am frühen Morgen.

Dass Paris am Abend aber wohl noch mehr zu bieten hat, legte der rhythmisch beklatschte Vortrag des berühmten Can-Cans aus J. Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ nahe. Nach weiteren Titeln folgte ein gelungenes Zusammenspiel beider Orchester, ein wunderbares Beispiel gelebter Jumelage.

Mit „Cantina Band“ (J. Williams, 1977) aus Star Wars, einem schnellen Ragtime im Stil der 20er Jahre, sorgte die Big-Band danach für ausgelassene Tanzstimmung. Zusammen mit dem letzten von sieben Titeln, dem Liebeslied „September“ (Earth, Wind & Fire, arr. P. Murtha), zeigte die Big-Band die Breite ihres Repertoires und ihr großes Können, was von den Zuhörern mit viel Applaus belohnt wurde.

In bester Erinnerung

Dass dieser „Tanzabend“, diese „Soirée dansante“, ganz sicher allen in bester Erinnerung bleiben wird, lag auch an einem, vom französischen Partnerschaftsverein engagierten Musikerduo mit seinem „Potpourri“ verschiedener musikalischer Stilrichtungen. Und es lag wohl vor allem an der guten Stimmung aller Beteiligten: Jung und Alt, Deutsche und Franzosen, fanden sich immer wieder zum gemeinsamen Tanz oder zu Polonaisen auf der Tanzfläche ein.

Von französischer Seite wurden die deutschen Jugendlichen so auch anerkennend als „infatigables“ und als „good guys“ bezeichnet. Im Rückblick nannten die deutschen Jugendlichen entsprechend die „Soirée dansante“ das „schönste Erlebnis“ der Boissyfahrt.

Am letzten Tag sollte die vielbesungene „Stadt der Liebe“, Paris, ein wenig erkundet werden. Eine Gruppe von Schülern, darunter auch drei Realschülerinnen, die nicht mitproben mussten, waren in Begleitung bereits bei herrlichem Sonnenschein zum legendären Künstlerviertel Montmartre gefahren und hatte sich auch ein Bild vom Ausmaß des Brandes der Kathedrale Notre-Dame gemacht.

Jetzt ging es mit der ganzen Gruppe zunächst zu einer sehr interessanten Führung in die „Opéra Garnier“.

Danach wurden die touristischen Highlights von Paris in den Blick genommen: Place de la Concorde, Champs-Élysées, Grand Palais, Petit Palais, Pont Alexandre, Invalidendom, Eiffelturm, Louvre, Notre-Dame. Am Abend bot ein Modern-Jazz-Konzert in dem angesagten Jazzclub „Sunset“ für Jazzbegeisterte noch einen letzten Höhepunkt, bevor am nächsten Morgen wieder die Heimreise nach Lauda angetreten werden musste. msg/adh

