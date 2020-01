Musikalische Akzente auf der Baustelle

Pfarrer Ralph Walterspacher öffnete am Sonntagnachmittag die Kirchenpforten von St. Jakobus und ermöglichte der Gemeinde vor Abschluss der Renovierung einen Blick in den Kirchenraum.

Lauda. „Seit eineinhalb Jahren hat die Kirche nicht mehr so viele Menschen gesehen“, stellt Pfarrer Ralph Walterspacher erfreut fest. Zahlreiche Besucher sind gekommen – zum Schauen, Hören und Staunen. Ein bisschen nüchtern wirkt der Innenraum noch, gilt die St. Jakobuskirche in Lauda doch als eine der bestausgestatten Kirchen im Taubertal, wie Architekt Georg Böswald–von Brunn betont.

Noch verdeckt ein Gerüst den Hochaltar, Kanzel und Seitenaltäre sind mit einer schützenden Plastikplane verhüllt und ein Teil der Figuren ist „ausgelagert“. „Bis zur Wiederöffnung am 29. März ist die Kirche noch Baustelle“, erklärt Pfarrer Ralph Walterspacher. Trotzdem kann sich der Besucher ein Bild davon machen, was in den vergangenen Monaten geleistet wurde.

Wände und Decke erstrahlen in neuem Glanz. Die restaurierte Figur der Ecclesia (sinnbildlich für die Kirche) und der „Vorhang“ über dem Chorbogen mit seinem wunderschönen Faltenwurf zeigen das Können der Restauratoren.

Wegbereiter des Barock

Wo noch ein wenig Glanz fehlt, sorgt die Band „Just Brass“ für goldene musikalische Akzente. Auf Bänken, Fußboden und mitgebrachten Klappstühlen lauschen die Zuhörer andächtig der „Canzona per Sonar“ des venezianischen Kirchenmusikers Giovanni Gabrieli. Der Wegbereiter des Barocks, wie er genannt wird, setzte mit seinen mehrchörigen Canzonen einen Meilenstein in der damaligen Instrumentalmusik. Ursprünglich vorgesehen für Posaunen, Zinken und Streichinstrumente, interpretieren die fünf Musiker „alte“ Kirchenmusik in neuer Besetzung: Thomas Nitschke und Hubert Zwerger, Trompete, Hans-Peter Scheifele, Waldhorn, Uwe Rennhofer, Posaune und Christoph Wolpert (der ersatzweise für Norbert Waltert eingesprungen ist) an der Tuba.

Auf die gleiche Zeit, nämlich auf das Jahr 1608, wirft der Architekt einen Blick zurück. „Damals ließ Fürstbischof Julius Echter die Vorgängerkirche bis auf den Chor vollständig abreißen und als dreischiffige Basilika neu aufbauen“, berichtet er aus der Geschichte von St. Jakobus. Brand und Krieg hat die Kirche seither erlebt und überlebt und prägt bis heute das Stadtbild. Ihre Kirche liegt den Menschen in Lauda am Herzen – nur so ist die überwältigende Spendenbereitschaft zu erklären. 53 000 Euro seien bisher auf dem Spendenkonto eingegangen, berichtet Pfarrer Ralph Walterspacher.

Musik, die berührt

Fast unbemerkt haben die Musiker inzwischen die Empore erstiegen. Wunderbar schwebende Töne von „Gabriel’s Oboe“ gleiten durch den Kirchenraum, schwingen von Säule zu Säule, lassen sich auf den Kapitellen nieder und zaubern ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörer – so wie damals im 18. Jahrhundert, als ein Missionar in Südamerika die Herzen der ungestümen Guarani-Krieger durch sein Spiel auf der Oboe berührte. Der Film „The Mission“ beruht auf einer wahren Begebenheit – Ennio Morricone hat die berühmte Oboen-Melodie dazu geschrieben.

„Die Menschen von heute haben andere Bedürfnisse als in früheren Zeiten“, erklärt Pfarrer Ralph Walterspacher. Diesen gerecht zu werden und gleichzeitig Historisches zu bewahren, ist ein wahrer Spagat für die Planer.“ Schnell wird klar, was er meint, wenn er von „Trostorten“ spricht. „Es sind Orte für das stille, individuelle Gebet.“ Die im südlichen Bereich unter der Empore vorgesehene „Marienkapelle“ sowie die „Taufkapelle“ mit Taufstein seien Orte, wo der Mensch zur Ruhe kommen könne.

Zurück ins Barock führen die Musiker mit dem Kanon in D-Dur von Johann Christoph Pachelbel. Mit warmem, vollem Klang zieht die Tuba eine zweitaktige Basslinie, virtuos umspielt von Trompeten, Horn und Posaune. Im Anschluss entfesseln die fünf Bläser ein musikalisches Feuerwerk mit einem Auszug aus Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“. Militärmusik vom Feinsten erklingt festlich und erhaben von der Orgelempore. „Musik in jeder Form, in ihrer ganzen Vielfalt, ist in dieser Kirche willkommen“, versichert Pfarrer Ralph Walterspacher. Johann Sebastian Bach war fest überzeugt: „Bei einer andächtigen Musik ist allzeit Gott mit seiner Gegenwart“. Pünktlich zur Wiedereröffnung werde die „Königin der Instrumente“ ihre Stimme erklingen lassen, versichert der Pfarrer, auch wenn bis dahin die Überholung und Reinigung der Steinmeyer-Orgel noch nicht vollkommen abgeschlossen ist.

Ungewöhnliches Klangerlebnis

Einen weiten Bogen schlagen die Musiker in das London der 30er Jahre mit „A Nightingale Sang in Berkeley Square“. Mit der romantischen, schmelzenden Melodie von Manning Sherwin aus dem Musical „New Faces“ ist das Quintett wieder an seinem Ausgangspunkt vor dem Altarraum angelangt.

Begeisterter Beifall belohnt das Bläserensemble. Mit ihrem „Baustellenkonzert“ haben die fünf Musiker in einem ungewohnten Umfeld für ein ungewöhnliches Klangerlebnis gesorgt, mal gravitätisch und monumental, mal träumerisch leicht – ausdrucksstark und packend zu Gehör gebracht unter der Regie von Hans-Peter Scheifele. „Dieser Nachmittag soll in ihnen Vorfreude auf den 29. März wecken und einen kleinen Vorgeschmack geben auf die Zeit danach“, erklärt Pfarrer Ralph Walterspacher abschließend. „Kommen Sie zur Wiedereröffnung und nutzen sie die vielen Möglichkeiten, die sich in unserer Kirche bieten. Denn für Menschen, für Sie alle, ist dieses Gotteshaus gebaut, für Sie wird es renoviert.“

Mit einem „Gut-Nacht-Lied“, dem „Bayerischen Abendsegen“, als Zugabe entlässt „Just Brass“ seine Zuhörer. Vor der Kirche bleiben viele noch eine Weile stehen, das Gehörte bedenkend und diskutierend, die Hände an einem Glas heißen Glühwein wärmend.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020