„Musik von hier und anderswo“ lautet das Motto

Lauda.Mit „Musik von hier und anderswo“ kommt die Dresdener Band „Ziganimo“ am Samstag, 7. März, nach Lauda und gibt im Rathaussaal ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Hilfe für Kinder in Not“, Lauda.

Unbändige Spielfreude

Mit ihren Stimmen, mit Geige, Mandoline, Klarinette, Akkordeon und Kontrabass, vor allem aber mit unbändiger Spielfreude sammeln, vertonen und arrangieren die vier Musiker Gedichte, Lieder und Balladen aus vielen Ländern Europas und der Welt, musikalische Schätze, die sie auch im Gepäck haben, wenn sie in Lauda konzertieren.

Swing, Tango, Klezmer und Valse Musette sind dabei an diesem Abend ebenso zu hören, wie jiddische, neapolitanische oder Roma-Lieder und Balladen deutscher Minnesänger, Gedichte der deutschen Romantik, Volksliedbearbeitungen und Zaubersprüche. Guido Richarts, Ekkehard Floß, Daniel Nikolas Wirtz und Robert Hennig musizieren bereits seit 2006 miteinander als „Ziganimo“, aber auch in anderen Besetzungen, widmen sich der europäischen Musiktradition und übertragen sie in eine eigene originelle musikalische Sprache, die ins Ohr und ins Herz geht.

Besonderer Mix

Mit ihrem Mix aus süd- und osteuropäischer Folklore, argentinischem Tango, Jazz und Reggae haben die Musiker vor drei Jahren schon einmal das Publikum im Taubertal begeistert und leisten am Samstag, 7. März, wieder einen Beitrag für die Arbeit des Vereins „Hilfe für Kinder in Not“, der auch im 30. Jahr seines Bestehens für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten der Welt Hilfe bringen will.

Denn der Erlös des Konzertes mit „Ziganimo“ kommt in voller Höhe dem Verein zugute.

Tickets erwerben

Karten für das Konzert am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Lauda gibt es bei den Buchhandlungen Moritz und Lux in Lauda und Bad Mergentheim, Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim, bei der Tourist- Information im Rathaus und an der Abendkasse. ky

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020